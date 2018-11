Deux kilos de cocaïne ont été saisis

Des investigations menées par la police cantonale bernoise ont permis de saisir plus de deux kilos de cocaïne à Bienne. Trois hommes et une femme ont été interpellés. Trois personnes se trouvent en détention provisoire.

Suite à des investigations policières laissant présupposer la présence d'un trafic de stupéfiants à Bienne, la police cantonale bernoise a pu identifier quatre auteurs présumés. Les trois hommes et la femme ont été interpellés lors d'une action ciblée dimanche, à Bienne, selon un communiqué de la police cantonale bernoise.

Plusieurs perquisitions ont permis de saisir plus de deux kilogrammes de cocaïne et plusieurs dizaines de milliers de francs en coupures diverses. Les hommes âgés entre 29 et 38 ans, ainsi que la femme de 43 ans ont été placés en détention provisoire. L'homme de 47 ans a été relâché. (comm/nxp)