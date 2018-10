Deuxième accident avec délit de fuite, impliquant un total de sept véhicules

Dans la même nuit de samedi à dimanche, un accident tout aussi violent dans son enchaînement que celui survenu en début de soirée sur le pont de la Coulouvrenière, a mobilisé les forces de l’ordre et d’importants moyens sanitaires. Il est 5h30 lorsqu’un automobiliste, venant de la place Neuve, remonte la rue de la Croix-Rouge avant d’aborder la rue de l’Athénée. Arrivé au carrefour avec le boulevard Helvétique, il ne respecte pas la signalisation lumineuse.

Pour le dire plus simplement, il brûle le feu rouge et entre en collision avec un taxi Uber circulant normalement sur ce même boulevard en direction de Rive. Le chauffard, au lieu de s’arrêter, remet les gaz et continue tout droit sur la rue de l’Athénée, dans son ultime tronçon montant. Pas longtemps. Sur la droite et sur la gauche, des voitures stationnées au bord du trottoir.

Le conducteur fautif les percute avec son Audi, provoquant une collision en chaîne. Sa vitesse est visiblement excessive, car à l’arrivée des secours, l’un des véhicules vides, normalement garé, a été projeté sur le trottoir et est sur les flancs. C’est l’affaire des pompiers, venus eux aussi en nombre, sans qu’ils ne soient obligés de procéder à une désincarcération.

Les ambulances prennent en charge les occupants du véhicule incriminé et les acheminent à l’hôpital. «Blessures légères, d’après les informations recueillies sur place», indique la porte-parole de la police genevoise, Chloé Dethurens, tout en confirmant par ailleurs l’engagement important des moyens de secours et les conséquences spectaculaires de l’accident.

Le conducteur du taxi et ses clients sont également conduits aux HUG pour des contrôles approfondis. Les dégâts sont considérables et la police mène la deuxième enquête du week-end sur un terrain qu’elle connaît bien: celui des délits de fuite caractérisés.

Le véhicule fautif avait été loué la veille à Genève

D’après nos informations, le véhicule responsable du carambolage est une Audi RS 3, dotée d’un moteur cinq cylindres reconnu pour sa puissance supérieure. Il permet à son conducteur d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 4 secondes.

L’engin a été loué vendredi après-midi dans une entreprise de la place pour un mariage organisé samedi soir en France. La voiture aurait dû être restituée ce dimanche matin à son loueur.

Le GPS embarqué peut être lu à distance. Il indique à 5 h 30 du matin l’adresse du 3, rue de l’Athénée, se fige à cet endroit jusqu’à 8 h, avant de mentionner une dernière localisation qui rapproche définitivement de l’Hôtel de police.

Sur place, ce dimanche après-midi, ce qui frappe, c’est la double bande de sable absorbant remontant la rue de l’Athénée sur près de 100 mètres de longueur, jusqu’à la limite de la rue François-Divernois.

Les pompiers ont dû neutraliser les hydrocarbures, pendant que les policiers de la Brigade routière et accident assuraient le marquage au sol de cette collision en chaîne. Le jour était déjà levé lorsque les dépanneuses sont venues chercher les chutes motorisées de ce dégât matériel à plusieurs millions. (24 heures)