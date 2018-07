Dix ans après l’affaire Kadhafi, les dessous de l'arrestation

C’est l’arrestation qui a fait scandale à Genève en 2008. Celle d’Hannibal et d’Aline Kadhafi. Que sont-ils devenus après avoir été arrêtés en plein cœur de l’été genevois? Où sont leurs domestiques maltraités à l’Hôtel Président Wilson? Et comment se portent les deux hommes d’affaires suisses pris peu après en otage dans la fournaise de Tripoli? Après ce traumatisme diplomatique unique en Suisse, tous ont replongé dans l’anonymat. Pour tourner la page, reprendre une vie normale et se faire oublier.

Nous avons retrouvé une dizaine de protagonistes et d’observateurs de l’époque. De l’avocat au politicien, tous sont marqués par ce scandale. En particulier l’otage vaudois, Rachid Hamdani, qui ressent une blessure encore vive: «J’ai de trop douloureux souvenirs de cet événement qui se bousculent dans ma tête. Il me faut plus de temps encore pour digérer la longue épreuve et l’injustice ressentie.» Toujours établi à Crans-près-Céligny, il n’en dira pas plus.

Le courage des femmes

Dix ans plus tard, nous avons consulté la procédure pénale. Les auditions du couple, des plaignants et d’une dizaine d’autres personnes, du personnel d’Hannibal à celui de l’hôtel. Un détail émerge: le dénouement de ce dossier a aussi été le fait du courage des femmes; de l’employée d’hôtel en passant par la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey.

Voyons les mérites d’A., la domestique d’Hannibal. Il faut pour cela replonger dans l’ambiance de l’été 2008 sur les bords de la Méditerranée. Tout débute dans une ruelle en Tunisie. Une brise marine souffle sur les maisons blanches de la ville portuaire de Sousse, surnommée la Perle du Sahel. A., 35 ans, cherche du travail. Elle repère une annonce dans le journal local: «Famille cherche une dame de compagnie pour s’occuper de dame enceinte.» Intéressée, cette domestique tunisienne compose le numéro inscrit dans l’encart. Une agence de placement lui décrit un poste en Libye. Pourquoi pas, se dit-elle. Elle se rend à Tripoli avec une autre candidate. Le piège se referme ainsi sur A.

Elle rencontre une certaine Aline. Qui n’est autre que l’épouse d’Hannibal, enceinte de huit mois. «Nous (ndlr: A. et l’autre candidate) avons été isolées une semaine dans une chambre», témoignera la domestique, qui a dû se soumettre à une prise de sang. Recalée au recrutement, la seconde postulante rentre en Tunisie. Déçue, elle ne réalise pourtant pas sa chance. Engagée, A. se rend vite compte du mauvais traitement réservé au personnel. Elle n’y coupera pas, dira-t-elle.

Quelques jours plus tard, patrons, domestiques et gardes du corps s’envolent pour Genève en avion privé. Premier malaise au Beau-Rivage, les lieux ne sont pas du goût d’Hannibal. Les hôtes se «rabattent» sur l’Hôtel Président Wilson. A. décrit son calvaire: «Je ne dormais que deux ou trois heures par nuit, Aline me prend pour un esclave et me frappe chaque jour sans raison, dira-t-elle en désignant ses blessures à un bras, à un œil et aux seins. Elle m’a tapée avec un cintre qui s’est cassé. Hannibal m’a donné un coup de poing au visage.» K., son collègue marocain, n’est pas en reste.

Employé depuis plusieurs années, l’homme âgé de 36 ans s’est déjà rendu cet été-là en Tunisie, en Égypte et au Liban avec ses employeurs. Malgré les coups qu’il dit avoir reçus durant des années, il craint de se rebeller. K. a bien tenté de le faire par le passé en Libye: son torse lardé d’un coup de couteau en témoigne. Il s’agissait d’un avertissement d’un agent de sécurité, précise-t-il.

Policier agressé

Même lorsqu’il obéit, il trinque. Hannibal, qui boit à l’insu de sa femme, demande à K., après leur arrivée, de lui procurer une bouteille auprès du concierge. Ce sera un Château Margaux 1998. Aline s’en rend compte. Le domestique raconte avoir reçu d’elle, pour cet affront, des coups au visage et aux tibias. Avant d’essuyer en prime le courroux de son patron, qui lui reproche son manque de discrétion. Sa rencontre avec A. et le voyage à Genève lui feront relever la tête. La domestique tunisienne, qui se confie aux femmes de chambre, ouvre la voie.

Le samedi 12 juillet, Hannibal veut se rendre à la Lake Parade, pendant qu’Aline profite de faire du lèche-vitrines avant son accouchement, prévu en juillet dans une clinique genevoise. Avant d’y aller, elle exige qu’A. l’accompagne. «Ma cliente a invoqué ses blessures et le risque d’éveiller des soupçons auprès des passants, révèle aujourd’hui l’avocat de la domestique, Me François Membrez. C’était malin.»

C’est ainsi qu’elle a pu appeler la gendarmerie avec la complicité d’une employée de l’hôtel. Les deux plaignants sont ensuite pris en charge par le foyer Au Cœur des Grottes, dirigé par une autre femme clé dans ce dossier: Anne-Marie von Arx-Vernon.

La plainte des domestiques fera basculer plus d’un destin. Notamment celui des policiers qui arrêteront les époux, trois jours plus tard. Faut-il convoquer les Kadhafi au poste? Faut-il les interpeller dans la rue? «Surtout pas, estime un policier. Si des passants photographient l’arrestation avec les menottes! Et si on les invite à venir au poste, ils quitteront la Suisse. Hannibal a déjà provoqué le scandale à Paris et à Rome pour tapage nocturne et voie de fait. Il faut les arrêter à l’hôtel.»

Le 14 juillet, les plaignants confirment leurs plaintes auprès de la police judiciaire, qui alerte le substitut Yves Bertossa. Il vérifie si Hannibal bénéficie de l’immunité diplomatique. Le secrétaire général du Département des institutions et de la sécurité, Bernard Gut, a déjà fait le nécessaire auprès de la Mission suisse: l’ambassadeur Amadeo Pérez lui a répondu par e-mail que le fils du colonel ne bénéficie d’aucune protection. Et le diplomate d’écrire: «Compte tenu des répercussions politiques que cette interpellation ne manquera pas de susciter au niveau des relations bilatérales entre les deux pays, je vous prie de bien vouloir instruire les agents de police afin qu’ils prennent toutes les précautions d’usage lors de cette intervention.»

L’information est transmise à la police et au procureur général, Daniel Zappelli. Le 15 juillet, un officier de police signe les deux mandats d’amener. Vers 10 h 30, plus d’une vingtaine d’inspecteurs débarquent dans le cinq-étoiles. Certains restent à l’extérieur, d’autres arrivent en civil à la réception, prêts à monter. Mais la situation s’enlise au rez-de-chaussée. Les policiers doivent palabrer durant plus d’une heure et demie avec des représentants de la mission libyenne. Vers midi, une vingtaine de policiers se rendent au troisième étage. Deux gardes du corps leur résistent. Un agent est mordu. Un membre de la sécurité de l’hôtel ouvre la suite 345. Hannibal sort menotté du palace. Il est conduit au poste de police.

Ce n’est pas le cas d’Aline, qui sera emmenée aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) en ambulance. Elle restera sous surveillance policière et sera même interrogée à la maternité. «Je n’ai pas porté la main sur A., déclare-t-elle. Je ne peux même pas bouger sans aide. (…) Je n’ai jamais constaté de blessures sur elle. Il est possible que j’aie été un peu sèche à cause de ma grossesse, mais je ne l’ai pas insultée.» Quant aux conditions de travail de K., Aline soutient qu’il est gouvernant, qu’il fonctionne comme traducteur et qu’à ce titre il a le droit de venir manger avec eux au restaurant. Le lendemain elle est inculpée dans sa chambre de lésions corporelles, de menaces et de contrainte. «Une inculpation à la mat’! Une première dans ma carrière», sourit aujourd’hui son avocat, Me Alain Berger.

Âgé de 32 ans, le fils du colonel Kadhafi répond, lui, d’abord aux questions des inspecteurs dans les locaux du boulevard Carl-Vogt. Il conteste toutes les accusations, notamment celles d’avoir proféré des menaces à l’encontre des plaignants et de leur famille: «A. et K. cherchent uniquement un refuge en Suisse. Je n’ai jamais été violent, ni avec A. ni avec K. Je me suis senti humilié par votre intervention.» Le fils de Mouammar Kadhafi invite les enquêteurs à interroger les agents de sécurité qu’il a engagés à Genève et le personnel de l’hôtel. Il assure que sa femme n’a pas été violente et conteste avoir demandé aux gardes du corps de frapper A. et K.

Le 16 juillet, à 16 h 55, il est inculpé des mêmes infractions qu’Aline. Il accuse les plaignants de vouloir lui soutirer de l’argent et dénonce «leur mise en scène»: «A. a dû se blesser elle-même. (…) 2000 fr. et une montre m’ont été soustraits, je soupçonne K.» À la suite du prononcé d’un mandat d’arrêt du juge d’instruction, Hannibal Kadhafi passera deux nuits dans une cellule du Palais de Justice.

Le 17 juillet, il est confronté aux domestiques, qui maintiennent leurs versions. Dans l’après-midi, le couple est libéré sous caution: 300 000 fr. pour Aline, 200 000 fr. pour Hannibal. Sa sœur, Aïcha, avocate à Paris, vient à sa rescousse à Genève et dénonce cette arrestation. Devant un parterre de journalistes, elle évoque la loi du talion dans les couloirs du palace: «Œil pour œil, dent pour dent.» Elle multiplie les réunions avec les avocats de son frère, Mes Robert Assaël et Paul Gully-Hart, et celui de sa belle-sœur, Me Alain Berger. Un garde du corps libyen des époux est aussi inculpé pour s’être opposé aux policiers. «Nous ne voulions pas qu’ils entrent tout de suite, se défend l’inculpé. Ma première pensée était que Madame n’était peut-être pas décente ou, pis, nue. Il était normal que j’empêche quiconque de rentrer. (…) Tout d’un coup les policiers ont voulu entrer de force et nous avons été menottés au sol.» Assurant que son patron est «très gentil avec son personnel» et qu’il n’a jamais ordonné que soient infligés des mauvais traitements, il s’étonne d’être interrogé.

L’écoute du personnel

Un second gorille, qui est aussi poursuivi, tient le même discours. Défilent ensuite, comme témoins, des agents de sécurité genevois engagés par la Libye, d’autres gardes du corps venus de Tripoli ainsi que le personnel de l’hôtel. Certains n’ont rien à dire («j’ai rarement vu les époux», «j’ai entendu des rumeurs»), d’autres craignent de témoigner «pour pas que ça nous retombe dessus», «mon travail m’oblige à une certaine réserve». Une gouvernante d’étage a bien vu les blessures d’A. et constaté le caractère difficile d’Aline: «Je suis habituée à ce que les clients nous parlent sur ce ton.» Une collègue a proposé de l’aide à A. en lui offrant le gîte et lui donnant le numéro de l’ambassade tunisienne. «Toutes mes collègues me disaient qu’elles entendaient des cris.» Comme cette femme de chambre qui a «entendu une dame qui pleurait, qui hurlait de douleur. En pleurant, elle m’a serrée dans ses bras et elle m’a suppliée de la sauver, affirmant que sa patronne avait l’habitude de la frapper.»

Genève est en surchauffe. «C’était du vingt-quatre heures sur vingt-quatre, se souvient Me Assaël: audiences, réunions tous azimuts avec la famille des clients, le juge, le procureur général, l’ambassade, des ministres, le Département des affaires étrangères. Un véritable tsunami.»

Guy-Olivier Segond sort du bois: «Je me suis rendu en Libye pour tenter de trouver une solution avec des personnes proches du pouvoir»

François Longchamp était à la manœuvre à l’époque des faits. Contacté en mai alors qu’il était encore président du Conseil d’État, il se souvient que Genève a été longtemps condamnée au silence. «Nous avons reçu des coups de la Libye, mais aussi de la Confédération. Ceux provenant de Kadhafi n’étaient pas surprenants de la part d’un dictateur responsable de l’attentat de Lockerbie ou de l’affaire des infirmières bulgares.» À ses yeux, les coups reçus en Suisse démontraient que notre pays n’est pas armé pour affronter des crises internationales. «Chaque année, la France connaît plusieurs affaires impliquant des otages. La Suisse y est en revanche très rarement confrontée. Mais en France, dans de tels cas, la majorité et l’opposition font front. Alors que nous avons eu droit, en Suisse, à des querelles politiques les plus basses, comme s’il s’agissait de débattre de sujets tels que les cars postaux ou la loi sur les jeux. Les forces politiques se sont disputées alors que nous étions observés de près par l’extérieur, par la Libye, et que la vie des otages était menacée.»

Pour François Longchamp, Genève a été longtemps mise en accusation de façon rocambolesque. «Nous étions les boucs émissaires. Partout en Suisse nous étions montrés du doigt et on nous faisait la leçon en disant qu’il aurait fallu agir différemment, alors qu’en matière d’accueil de personnalités nous faisons en une année ce que tous les autres cantons réunis font en dix ans. Nous avons senti toutes ces réactions comme une trahison. On portait plus de crédit à un dictateur complètement fou plutôt qu’à notre version des faits. Dix ans après cette affaire, je ferais la même chose que ce qui a été fait par nos autorités à l’époque.»

Le jour des faits, Laurent Moutinot, alors conseiller d’État en charge des Institutions et de la Sécurité, était à Paris pour les festivités du 14-Juillet. Et Genève lui doit une fière chandelle, assure François Longchamp. «J’étais le conseiller d’État de garde. Nous nous sommes entretenus au téléphone. Il a fait envoyer un fax à la Mission suisse. Il l’a dicté, afin de demander si le fils Kadhafi et son épouse bénéficiaient de l’immunité diplomatique.» Un réflexe d’avocat crucial, dit-il. «Car ce fax constituait une preuve. Si nous avions juste fait un téléphone, le Département des affaires étrangères ne nous aurait pas crus. Et nous aurions été accusés d’avoir mal agi. Ce que toutes les enquêtes indépendantes ont démenti.»

Laurent Moutinot met plutôt en avant son secrétaire général, Bernard Gut: «C’est lui qui a eu l’idée d’envoyer ce fax. Je pense que j’y aurais aussi pensé. Je ne vois pas ce que nous aurions pu faire d’autre que de respecter l’État de droit. Après ce fax, nous avons obéi à l’injonction de la justice en arrêtant les époux Kadhafi.» La police a agi avec tact et professionnalisme, insiste-t-il.

Très critique à l’époque, Yves Nidegger persiste et signe: «À Genève, depuis la Société des Nations, on sait comment poursuivre des têtes couronnées ou des gens proches des pouvoirs sans créer de crise diplomatique. Et là on est parvenu à créer une crise majeure sans poursuivre personne. Une Genferei de plus.»

Pour Micheline Calmy-Rey, la clé de la réussite résidait dans l’intervention d’un tiers: l’Union européenne (UE). Elle décrit cela dans son livre «La Suisse que je souhaite». Contactée en juin, elle le confirme: «Ce qui a conduit à la libération des otages, c’est le fait que la Suisse a adopté des mesures de restriction des visas d’entrée en Suisse pour toute une série de ressortissants libyens de haut rang. La Suisse étant associée à Schengen, ces restrictions touchent à la liberté de mouvement de ces ressortissants dans l’espace Schengen. Les autorités libyennes répliquent en fermant la Libye aux ressortissants de l’espace Schengen, ce qui a ouvert la porte à l’intervention de l’UE dans la résolution du conflit. Dans un face-à-face Suisse-Libye, les rapports de force étaient en faveur de la Libye, la Suisse étant prudente et ses marges de négociation réduites, la vie de deux otages étant en effet en jeu. L’UE s’engageant dans la résolution du conflit pour préserver ses intérêts commerciaux en Libye, le rapport de force s’est ainsi rééquilibré, permettant la sortie des deux otages un an et demi après leur arrestation à Tripoli.» Durant les négociations, la Genevoise a été soutenue par ses homologues espagnols et allemands, à qui elle rend hommage dans son ouvrage.

De son côté, l’ancien conseiller d’État Guy-Olivier Segond a accepté de jouer les facilitateurs. «Je me suis rendu en Libye en mars 2010 pour tenter de trouver une solution avec des personnes proches du pouvoir, révèle-t-il. J’étais avec le professeur Philippe Morel.» Le chirurgien avait, quant à lui, tissé des liens avec un général de Kadhafi qui avait fait la révolution blanche en Libye en 1969. «Micheline Calmy-Rey m’avait déconseillé de me rendre à Tripoli pour des questions de sécurité, mais j’avais confiance, assure le médecin. Guy-Olivier Segond a accepté de faire le voyage avec moi.»

Ce dernier justifie son séjour ainsi: «À Genève, à l’époque où j’étais conseiller d’État chargé de la Santé, nous avions noué des contacts avec des médecins dans le cadre d’un accord de soins qui permettaient à des Libyens de venir se faire soigner ici. Lors du séjour en 2010, nous avons été très bien accueillis, nous avons été pris en charge du début à la fin.» Avec en prime une visite dans les ruines romaines de Syrte… «Mais nous n’avions pas rencontré Kadhafi. Nous avons vu le ministre des Affaires étrangères, Moussa Koussa. Et notre visite n’a pas porté les fruits que nous espérions.» Philippe Morel pense, lui, que ce voyage a contribué à «améliorer les choses»: «À notre retour, nous avons rencontré Mme Calmy-Rey pour lui faire un rapport.» Et Guy-Olivier Segond de conclure: «Au cas où les choses se seraient mal passées, j’avais pris le soin, de prendre contact avec un influent chef d’État africain. Mais nous n’avons pas eu besoin d’y recourir.»

À Genève, Anne-Marie von Arx-Vernon, qui a soutenu les victimes au Cœur des Grottes, n’a jamais subi de menaces à l’époque. Mais des voitures aux plaques libyennes défilaient sous les fenêtres du foyer. «La priorité était de protéger les victimes, qui ont pu bénéficier d’un soutien ici et aux HUG. Nous les avons crues tout de suite. Si cette affaire avait eu lieu aujourd’hui, les époux auraient été poursuivis pour traite d’êtres humains. Une infraction poursuivie plus systématiquement depuis quelques années. Ironie de l’histoire, la Libye est devenue aujourd’hui un modèle d’horreur en matière de traite d’êtres humains: tant de migrantes passant par ce pays arrivent en Europe après y avoir été maltraitées et violées.» (24 heures)