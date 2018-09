Dnata, une firme émirienne controversée à l’aéroport

La pression s’accroît sur la société Dnata et Cointrin. Des administrateurs de Genève Aéroport ont demandé que le mandat accordé à celle-ci soit remis au concours et que le sujet soit traité lors d’une séance du conseil d’administration mardi. Ils soupçonnent un lien de nature illicite entre le voyage de Pierre Maudet à Abu Dhabi et le renouvellement de la concession de l’entreprise d’assistance au sol. Leur demande a été repoussée.

Des administrateurs avaient déjà obtenu cet été que la Cour des comptes, l’organe de contrôle de l’administration, enquête sur cet octroi controversé. Au début de l’été, le Syndicat des services publics (SSP) avait lui aussi demandé sa révocation.

Cachés dans les uniformes



Dnata. Ce nom circule un peu partout à Genève depuis que la RTS a, en mai, fait le lien – sans le prouver et rien n’est démontré à ce jour – entre le voyage du ministre de l’Économie à Abu Dhabi et le renouvellement de la concession de l’entreprise d’assistance au sol par Genève Aéroport.

Le groupe évolue dans l’ombre des grandes compagnies, les seules qui sont mises en avant dans le secteur du transport aérien. Dnata se spécialise dans la gestion des bagages. Ses salariés connaissent par cœur les Charlatte (le nom de la marque la plus réputée de tracteurs pour chariots à bagages), positionnent des engins GPU (qui rechargent les batteries des avions) et autres push back (tractage des avions).

Ces salariés, on les trouve aussi aux portes d’embarquement et à l’enregistrement, cachés dans les uniformes des compagnies, au sein des nettoyeurs, au fret. Parmi les clients du groupe à Genève, on peut citer British Airways, Iberia, Ethiopian Airlines, Alitalia et Air France.

Sur le front du fret, Dnata est depuis peu leader au bout du lac, selon nos informations. Devant Swissport, son éternel grand frère à Cointrin. Au cœur du transport des marchandises.

Avec les Émirats arabes unis (EAU) par exemple, le gros des échanges se fait par avion et porte sur des bijoux et de la joaillerie, selon les Douanes. En valeur, le canton est le premier exportateur de Suisse vers les EAU et le deuxième côté importations (derrière le Tessin et ses raffineries d’or qui font venir énormément de pièces destinées à être fondues). Dnata joue un rôle d’autant plus central sur ces échanges qu’elle compte parmi ses clients les compagnies du Golfe et que la bijouterie destinée aux autres cantons transite en général par Cointrin et Kloten, les deux aéroports où s’activent ses quelque mille employés en Suisse.

Chronologie troublante



Ce rôle clé exacerbe les soupçons, jusqu’au conseil d’administration de Genève Aéroport, d’autant plus que la chronologie est troublante.

À la fin de novembre 2015, Pierre Maudet, alors ministre de tutelle de Genève Aéroport et membre de son conseil d’administration (son ex-président même), serre la main à Mohammed bin Zayed en marge d’un voyage qu’il présente comme familial, à Abu Dhabi.

Le prince héritier de l’émirat est aussi celui qui porterait la culotte au sommet de l’Abu Dhabi Investment Authority. Ce fonds souverain, un des plus gros au monde, détiendrait une partie des actifs de l’Investment Corporation of Dubai, le fonds dubaïote qui possède Dnata. Une condition, selon des observateurs, du sauvetage de Dubaï par Abu Dhabi il y a une décennie, quand le premier sombrait dans une crise immobilière sans précédent.

Retour à notre chronologie. Une semaine après son voyage dans les EAU, Pierre Maudet annonce au conseil d’administration de Genève Aéroport son intention de quitter cette instance. Le magistrat propose que le Département de la sécurité et de l’économie soit représenté par un observateur sans droit de vote.

Proposition acceptée: Patrick Baud-Lavigne, son directeur de cabinet, assiste à sa première séance le 23 mars 2016, soit le jour même de l’attribution par Cointrin de ses concessions pour l’assistance au sol, à Swissport et Dnata. Le traditionnel petit frère du handling passe tout juste, avec quelques miettes d’avance sur le troisième candidat (il y en avait sept en tout), une société zurichoise qui promettait des conditions de travail meilleures que celles qui prévalent chez Dnata.

Grèves à répétition



Dnata, méconnue, traîne quand même une réputation: celle de proposer des conditions moins bonnes que Swissport.

Les premiers signes de mécontentement remontent à septembre 1999. L’équipe n’a alors pas le même visage, loin de là. Jet Aviation Handling, qui sera ensuite rachetée par Dnata, est en effet la division d’assistance au sol d’une entreprise bâloise spécialisée dans l’aviation d’affaires.

Une division obligée de dégager du bénéfice si elle entend survivre. Un lilliputien dans le monde du handling, comparativement à son concurrent à Cointrin, Swissport, déjà leader mondial. Pour régater, ses employés doivent accepter des conditions moins bonnes que celles dont jouissent les salariés de Swissport, qu’ils côtoient chaque jour. Le centre de tri des bagages de l’aéroport est utilisé par les deux compagnies en même temps.

La signature d’un gros contrat avec British Airways n’y fait rien: plus de cent employés font grève. Ils demandent une convention collective de travail (CCT) et de meilleurs salaires.

Rebelote en mars 2006: les syndicats dénoncent une surcharge de travail aux heures de pointe, des contrats précaires, un mépris de la hiérarchie vis-à-vis du personnel et un risque élevé d’accident au travail. «Nous sommes contraints d’avoir recours à la grève», lance Rémy Pagani, alors secrétaire du SSP. L’arrivée des compagnies bon marché, comme Easyjet, diminue déjà les marges dans l’aviation. Ce n’est pourtant que le début.

Succès et déboires



À la fin de 2007, le groupe suisse est racheté par Dnata. Un journaliste de «L’Hebdo» trouve que ce nom inconnu sonne tchèque. En réalité, c’est l’acronyme de Dubai National Airport Travel Agency. Les chefs paternalistes sont remplacés par des managers killers à Zurich, les low cost essaiment, le nombre de passagers augmente, tout comme la pression. Mais de garde-fous, il n’y en a pas. Nouvelle grève en 2010.

En 2013, le contrat de Dnata avec British Airways est revu à la baisse, de près d’un tiers. La société ne compte guère plus de 20% du marché du handling à Cointrin et perd de l’argent. Elle est reprise en main à Genève par un homme qui peut se prévaloir de bons résultats dans la division cargo de l’entreprise, Guillaume Crozier.

Un succès financier – le groupe serait désormais à nouveau dans les chiffres noirs – mais une catastrophe humaine, selon de nombreux employés (lire ci-contre). Le 14 juin, trois semaines après l’article de la RTS remettant en cause les conditions du renouvellement de l’octroi de la concession, une note interne sur l’intranet de Dnata annonce que Guillaume Crozier est transféré à Dubaï. Promotion? Sanction? Les rumeurs vont bon train au sein de l’entreprise.

Selon Genève Aéroport, l’Office fédéral de l’aviation civile et la direction de Dnata, l’octroi de la concession à cette dernière s’est déroulé de façon licite. Dnata, qui n’a pas souhaité commenter davantage, devrait donc continuer de proposer ses services aux côtés de Swissport jusqu’en 2023. À moins d’un gros rebondissement. (24 heures)