Double acquittement dans l'affaire de la noyade

Coup de théâtre dans l'affaire dite de la noyade de Veysonnaz (VS). Condamnés en première instance, en 2018, le directeur de la piscine de la station et le maître nageur ont été acquittés par le Tribunal cantonal valaisan. En 2013, une fillette de 9 ans avait perdu la vie dans l'enceinte couverte de la station. Seuls l'oncle et la tante sont donc condamnés.

Dans son jugement rendu public ce mardi matin, le Tribunal cantonal a estimé que la mort de la jeune touriste française n'était pas due à une forme de légèreté de la part des professionnels du lieu.

Condamnés pour homicide par négligence en première instance par le Tribunal de Sion, les deux accusés avaient alors écopé de 60 jours-amende avec sursis. L'oncle et la tante de la victime, qui n'avaient pas veillé sur leur nièce, avaient écopé de la même peine. Ils n'avaient, eux, pas fait recours.

À la caisse au moment des faits

Dans son réquisitoire, la semaine dernière, la procureure Catherine de Roten s'était prononcée pour une confirmation du jugement de première instance. Elle n'a pas été suivie par la cour. Le Ministère public, tout comme la partie plaignante, a 30 jours pour faire appel de ce deuxième jugement devant le Tribunal fédéral.

Au moment des faits, en août 2013, le maître nageur, toujours en fonction aujourd'hui, était occupé à encaisser une entrée. Il n'avait pas vu la fillette se noyer. C'est un autre nageur qui avait donné l'alerte, apercevant le corps au fond du bassin.

Lors du procès, son avocat, Me Luis Neves avait cité un arrêt du Tribunal fédéral indiquant «qu'un surveillant est suffisant pour 50 personnes.» Lors du drame, seules une dizaine de personnes se trouvaient dans l'enceinte.

Avocate de la famille, Me Véronique Fontana avait refusé qu'on lui parle de fatalité. «C'est par souci d'économie que l'on n'a pas engagé du personnel supplémentaire. Aujourd'hui, on ose venir nous dire que rien n'a changé à la piscine de Veysonnaz.» (ats/nxp)