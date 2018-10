Douze ans de prison pour l'assassin de La Plaine

Douze ans de prison pour assassinat. C'est ce qu'ont retenu les juges du Tribunal criminel à l'encontre du Genevois de 41 ans qui a poignardé sa victime en janvier 2016.

L'homme sera en outre condamné à verser 45 000 francs de tort moral à la fille de la victime, qui a retrouvé le cadavre de sa mère dans son appartement de La Plaine (Dardagny).

Le grand enjeu de ce procès portait sur la qualification juridique des faits: meurtre ou assassinat? Les juges ont retenu le plus grave des délits. Ils infligent la peine la plus sévère et rejettent toutes les circonstances atténuantes plaidées par la défense.

Pour le Tribunal, la façon d'agir a été particulièrement «odieuse», une vie humaine a été sacrifiée» pour une raison futile. Celle-ci consistait à faire taire l'une des maîtresses de l'assassin. Au moments des faits, l'homme souhaitait stabiliser sa relation avec sa compagne et cacher une relation sexuelle consommée quelques jours auparavant.

Au terme de la lecture de son jugement, le président du Tribunal criminel François Haddad s'est adressé au condamné. «L'assassinat, c'est une étiquette. Nous savons que ce n'est pas tout vous et nous sommes conscients des efforts que vous avez faits durant l'enquête. Mais ils ne peuvent pas réparer votre acte.»

Le Genevois, impassible, a écouté, les yeux gonflés et rougis, avant de repartir en détention encadré par les agents de police. Fera-t-il appel? «Cela mérite réflexion, répond son avocat», Me Vincent Spira, Mais pour lui, à chaud, «la peine n'apparaît pas excessive ou disproportionnée».

Ce verdict suit pleinement la ligne tracée par l'avocate de la fille de la victime dans sa plaidoirie. «Cela ne lui rendra pas sa maman, relève Me Laura Santonino. Mais le Tribunal a pris la mesure de l'atrocité de ce qui s'est passé cette nuit-là.»

Satisfaction également du côté du Ministère public. Pour le procureur Frédéric Scheidegger, l'acharnement avec lequel cette femme a été tuée ne pouvait donner lieu à une condamnation pour meurtre, moins grave que l'assassinat. «Ce jugement est proche de ce que demandait le Ministère public (ndlr: 14 ans) et me paraît juste», conclut-il.

(24 heures)