Drame d’Adeline: un rapport est enfin transmis!

Trois ans. C’est le temps qu’il aura fallu à la Commission d’enquête parlementaire (CEP) pour faire la lumière sur les dysfonctionnements institutionnels ayant entraîné l’assassinat de la sociothérapeute Adeline, par un détenu, en 2013. Après des reports en cascade, un prérapport est transmis ce mercredi au Conseil d’État. Le texte final doit être débattu le 26 avril, à la dernière session parlementaire de la législature, a appris 24 heures.

Lancée dans la douleur, la CEP devait initialement rendre ses conclusions au mois d’octobre 2015. La complexité de la tâche et de nombreux écueils ont retardé les travaux. À ce stade, son président, Jean-Marie Voumard (MCG), ne fait aucun commentaire. Dans ce contexte, le collectif «Justice pour Adeline» ne cache plus sa colère. L’une de ses membres, Aline Bachofner, réagit: «Au moins, on sait qu’il sera débattu avant la fin de la législature, mais nous sommes extrêmement déçus que les parlementaires n’aient pas réussi à sortir un rapport avant les élections. Pour nous, ce n’est pas un hasard, ce rapport a été renvoyé aux calendes grecques pour ne pas perturber les élections cantonales. Or, les électeurs devraient pouvoir juger sur pièce le travail des députés qu’ils sont appelés à réélire et connaître l’implication des conseillers d’État de l’époque, dont un se représente.»

Qu’espère découvrir le collectif dans cette analyse tant attendue après trois enquêtes administratives et deux procès du meurtrier? «Hélas, nous n’en attendons plus grand-chose. Nous espérons malgré tout que ces trois années de travail n’auront pas servi à rien. Les deux objectifs consistaient à identifier les erreurs des institutions et à formuler des recommandations.» Des mesures ont déjà été prises par les départements de la Santé et de la Sécurité. «Il faudra voir si tout a été fait», ajoute-t-elle.

Me Robert Assaël, avocat de la directrice de l’époque du Service de l’application des peines et mesures, partage ces craintes: «On peut s’interroger sur le sens et l’utilité d’un tel rapport intervenant quatre ans et demi après le drame, alors que la justice tant pénale qu’administrative a passé et que des modifications structurelles, organisationnelles et législatives ont déjà été faites. J’ai la crainte qu’un tel rapport ravive les émotions et engendre de nouvelles procédures.»

Il revient désormais au Conseil d’État et aux personnes mises en cause de se déterminer sur le prérapport. La CEP amendera s’il y a lieu son projet avant de le transmettre au Grand Conseil. Son président, Éric Leyvraz, reste prudent et met en garde: «Il y a un risque que le rapport ne puisse pas être examiné le 26 avril. J’espère qu’il sera traité à temps, avec calme, tranquillité et dignité.» La lenteur de la procédure le désole: «Nous ne sommes pas très heureux de ce qu’il s’est passé. Si cela ne marche pas, tous les députés auront une part de responsabilité.» (24 heures)