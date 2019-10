Elisabeth Baume-Schneider et Charles Juillard élus

Le PDC et le PS conservent chacun leur siège au Conseil des Etats. Présentés comme grands favoris, le ministre PDC des finances Charles Juillard et la socialiste Elisabeth Baume-Schneider ont été facilement élus.

La socialiste Elisabeth-Baume Schneider termine en tête avec 8895 suffrages devant le PDC Charles Juillard qui obtient 7630. Les deux candidats n'ont jamais été menacés et ont mené la course en tête depuis le début du dépouillement. Les deux plus importantes formations du canton du Jura conservent ainsi les sièges laissés vacants par Anne Seydoux-Christe et Claude Hêche. Les deux sortants ne pouvaient pas briguer un 4e mandat, conformément au droit cantonal jurassien.

Depuis plus de 20 ans, le PDC et le PS se partagent les fauteuils à la Chambre des cantons. Les candidats des Verts et de l'UDC n'ont pas été en mesure de bousculer cette hégémonie. La colistière d'Elisabeth Baume-Schneider, Mathilde Crelier Crevoisier, occupe la 3e place avec 5628 suffrages.

Le PDC devancé par le PS

La candidate Verte arrive en 4e position avec 4907 suffrages devant le président de l'UDC Jura Thomas Stettler avec 4609 suffrages. Le PDC n'est désormais plus le plus fort parti du canton, il est devancé par le PS.

Considéré comme l'homme fort du Gouvernement, Charles Juillard ne pourra pas siéger en même temps à Delémont et à la Chambre des cantons, la constitution cantonale interdisant ce cumul des mandats. Une élection complémentaire aura donc lieu au début de 2020.

Ministre de 2002 à 2015, Elisabeth Baume-Schneider fait son retour sur la scène politique. La citoyenne des Franches-Montagnes est actuellement directrice de la Haute école de travail social et de la santé du canton de Vaud.

Fridez et Gschwind au National

Statu quo au Conseil national dans le canton du Jura avec un siège au PDC et un siège au PS. Les deux sortants, le socialiste Pierre-Alain Fridez et le démocrate-chrétien Jean-Paul Gschwind, ont été réélus dimanche à un 3e mandat sous la Coupole fédérale.

Les deux plus importantes formations du canton du Jura continueront à se partager les deux sièges au Conseil national. Les autres partis n'ont pas été en mesure de contester leur suprématie. L'élection à la proportionnelle a sans doute aussi favorisé le PS et le PDC.

Le conseiller national Pierre-Alain Fridez a obtenu 6487 suffrages et le démocrate-chrétien Jean-Paul Gschwind 4622. Les candidats ont bénéficié de la prime au sortant. L'absence d'un apparentement entre l'UDC et le PLR a aussi fait les affaires du PDC. Pour les sortants, le danger est davantage venu de leur propre rang. Colistier de Pierre-Alain Fridez, le député Loïc Dobler a obtenu 3673 suffrages. Sur le ticket PDC avec Jean-Paul Gschwind, la députée Anne Froidevaux a recueilli 3214 suffrages.

Le PLR à la traîne

Les candidates vertes terminent aux 5e et 6e places avec Erica Hennequin avec 2894 suffrages et Céline Robert-Charrue avec 2546. Elles devancent le président de l'UDC Jura Thomas Stettler qui a obtenu 2172 suffrages.

Le PLR n'a pas réussi à bousculer les deux principaux partis. Il n'avait pas voulu d'un apparentement avec l'UDC. Cette alliance avait permis au candidat UDC Dominique Baettig d'être élu en 2007, provoquant un véritable séisme politique. Son meilleur candidat arrive à la 9e place.

Il n'y avait pas non plus d'apparentements à gauche et au centre-gauche de l'échiquier politique. Le PS avait refusé une large alliance regroupant les Verts et le Parti chrétien-social indépendant (PCSI). (ats/nxp)