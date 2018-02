Elle perd la vie sur une route fribourgeoise

Jeudi vers 12h40, une conductrice de 20 ans est sortie de la route entre le Lac Noir (FR) et Planfayon (FR) et a terminé sa course contre un arbre. L'accident lui a été fatal.

La jeune femme circulait sur la route cantonale en direction de Planfayon. Pour une raison encore inconnue, elle a quitté la route dans un virage à droite et a dévalé un talus, a indiqué vendredi la police fribourgeoise dans un communiqué.

Après avoir dérapé sur plusieurs mètres, le véhicule a terminé sa course contre un arbre. Malgré l'intervention rapide des secours, ces derniers n'ont pu que constater le décès de la conductrice sur place. Une enquête a été ouverte. (ats/nxp)