En dix ans, la loi antimendicité n’a rien rapporté à Genève

Vendredi matin, il a fallu quatre minutes pour juger une mendiante roumaine. Elle n’était pas présente pour se défendre face à la juge du Tribunal de police, mais l’avocate Dina Bazarbachi se chargeait de la représenter. Son tort: avoir cumulé neuf amendes pour un total de 1700 francs.

Au terme d’une audience de jugement éclair, la juge a abaissé la facture à 410 francs compte tenu de la situation personnelle de la contrevenante. Madame recevra son jugement et le bulletin de versement en Roumanie. Peu importe finalement, puisqu’elle ne paiera pas.

Le Service des contraventions transférera alors le dossier au Service d’application des peines (Sapem), qui infligera la peine de prison à la mendiante. Dans ce cas précis, la juge a fixé la peine de substitution à quatre jours. Au prochain contrôle de police, la mendiante sera emmenée et enfermée à Champ-Dollon. Est-ce que cela la dissuadera de mendier encore? «Absolument pas», répond l'avocate de la cause rom, Dina Bazarbachi. La procédure aura duré plus de deux ans.

Taux d’encaissement: 0%

Ce scénario se reproduit à l’identique plusieurs fois par semaine. On le doit à la loi cantonale interdisant la mendicité, introduite en 2008 à Genève. Depuis, environ 4000 amendes ont été dressées chaque année par les polices cantonale et municipale. Puis la machine administrative et judiciaire est déclenchée quand ces contraventions sont contestées. Un porte-parole de la police le confirme: le taux d’encaissement est de 0%. Celui d’opposition aux amendes se monte quant à lui à 100%. De ce fait, chaque cas est catapulté au Tribunal de police.

Dans moins d’une semaine, le Canton de Vaud pourra à son tour appliquer sa loi interdisant la mendicité. Pour cela, il a reçu l’aval du Tribunal fédéral, exactement comme Genève il y a dix ans. Au-delà des tribunaux de police et de leur tâche ingrate, où en est-on après une décennie de répression de ce côté-ci de la Versoix? L’exercice 2018 suit la tendance des années précédentes puisque 2263 sanctions ont été infligées à des mendiants durant le premier semestre. Chacune sera contestée.

Ce travail entêté est l’affaire de Mesemrom, l’association de défense des Roms de passage à Genève. Elle a un visage, celui de l’avocate Dina Bazarbachi. Quand elle nous reçoit à son étude, elle montre une montagne de dossiers. «Dans cette pile, il n’y a que des amendes pour mendicité contestées. Je plaide trois affaires par semaine au Tribunal de police», lance l’avocate avec un sourire qui laisse poindre une once de lassitude. Son bilan des dix ans de loi contre la mendicité à Genève? «On est au plus haut point du ridicule, dit-elle sans l’ombre d’une nuance. Il y a toujours le même nombre de Roms qui viennent à Genève, les amendes ne sont jamais payées et les mendiants finissent à Champ-Dollon. Mais certains politiques continuent de vouloir réprimer la mendicité.» Dina Bazarbachi brandit également un chiffre pour appuyer son argumentation: «Au terme de ces longues procédures, les mendiants finissent parfois par faire de la prison. Un jour de détention, c’est plus de 500 francs aux frais du contribuable. Alors oui, cela coûte beaucoup plus que ça ne rapporte.»

Retrait de la loi balayé

Hasard du calendrier, quand les Vaudois recevaient le feu vert des juges fédéraux, au début du mois d’octobre, il était proposé aux députés genevois de revenir sur l’interdiction de la mendicité et la supprimer. Porté par Ensemble à Gauche (EàG), le texte a été balayé par les partis de l’Entente, l’UDC et le MCG.

Sur le front politique, chacun campe sur des positions bien tranchées. À gauche, hormis l’argument du coût des procédures, il s’agit de mettre fin à «la criminalisation de la pauvreté». «La loi est née dans un contexte discutable et électoraliste, rappelle la députée Jocelyne Haller (EàG). C’était le cheval de bataille d’Olivier Jornot et Christian Lüscher (ndlr: tous deux députés à l’époque).» Sur le fond, l’élue estime que «chacun a le droit de ne pas donner aux mendiants. Mais on ne peut empêcher ceux qui veulent le faire.»

Des arguments qui ne convainquent pas la majorité. Le débat serait ailleurs, estime la députée démocrate-chrétienne Anne Marie von Arx-Vernon. L’élue s’appuie sur son action contre la traite des êtres humains pour défendre l’interdiction de la mendicité. «Je suis vraiment convaincue qu’elle est utile, dit-elle. Non pas pour sanctionner les mendiants, mais pour leur permettre de sortir de la dépendance des réseaux qui les exploitent. La mendicité est une fabrique de victimes de la traite, poursuit-elle. On dit que ce fonctionnement clanique et familial est culturel? Je réponds que peu importe, on ne peut pas l’excuser!»

Recours à Strasbourg

Exploitation ou non? La question ressurgit à chaque fois que la mendicité fait son retour dans l’espace public.

Anne Marie von Arx-Vernon est convaincue: «Punir la mendicité permet de remonter les filières et arrêter les exploiteurs.» Avec le même degré de certitude, Dina Bazarbachi dit exactement le contraire: «En dix ans sur le terrain, on n’a jamais rien vu de cela.» N’y a-t-il pas eu des condamnations en ce sens à Genève? Le Tribunal fédéral n’a-t-il pas soutenu que «de nombreux mendiants sont en réalité exploités dans le cadre de réseaux qui les utilisent à leur seul profit», faisant courir un risque particulier aux enfants? «Il a une vision spoliée de la chose par méconnaissance du sujet et du terrain», tranche l’avocate.

Reste que le dernier mot revient aux juges fédéraux et qu’ils donnent leur assentiment aux cantons qui décident d’introduire des lois punissant la mendicité. À moins que la Cour européenne des droits de l’homme ne vienne les contredire. Qui d’autre que Dina Bazarbachi pouvait porter une telle cause à Strasbourg? «J’ai bon espoir», dit-elle en faisant référence à un arrêt de la Cour suprême autrichienne qui a banni l’interdiction générale de mendicité. La question est de savoir s’il fera jurisprudence.

Attendu, le jugement devrait être rendu prochainement. Il pourrait changer la donne pour tous les cantons qui ont fait de la mendicité une activité illégale.

Entre 150 et 250 mendiants à Genève

Selon Mesemrom, entre 150 et 250 Roms se trouvent en permanence à Genève. Le nombre varie selon les allers-retours au gré des saisons, avec des pics durant l’été et pour les fêtes de fin d’année. Pour Dina Bazarbachi, la mendicité n’échappe pas aux règles économiques de l’offre et de la demande: une ville comme Genève n’aurait pas de place pour plus de 250 nécessiteux, estime-t-elle.

Toujours selon l’avocate, fondatrice et responsable juridique de l’association de défense des Roms, le pécule récolté par un mendiant s’élève à 4 ou 5 francs par jour. Depuis l’introduction de la loi interdisant la mendicité, les polices municipale et cantonale peuvent saisir l’argent des mendiants. Les sommes sont alors placées sous séquestre. (24 heures)