«Faux» résidents suisses débusqués par centaines

La traque aux «faux résidents» a payé à Saint-Julien. Selon Antoine Vielliard, maire de cette ville limitrophe, 1200 Suisses actifs résident aujourd’hui dans sa cité. «En 2014, nous n’en comptions que 600», lâche ce remuant édile. Grâce à des contrôles effectués aux frontières ces dernières années, de nombreux Suisses, en majorité Genevois, ont été débusqués. Prétendant ne posséder qu’une résidence secondaire en France voisine, ces personnes se sont désormais régularisées. Et sont devenues des sujets fiscaux français. C’est souvent par crainte de perdre une part de leur identité, pour scolariser leurs enfants dans le canton ou tout simplement pour ne pas remplir les tracasseries administratives, à l’exemple du changement de plaques de leur véhicule, que ces Suisses n’ont pas dévoilé leur vrai domicile.

Les douaniers ont aussi multiplié leurs contrôles, en particulier pour traquer des fraudes à la TVA. Ces Suisses ne sont pas uniquement des Genevois. Ces dernières années, les habitants de la région ont pu observer une forte hausse de voitures circulant avec des plaques de tous les cantons romands mais également alémaniques. Naturellement, l’automobiliste à plaques neuchâteloises ou fribourgeoises traversant la douane à 7h30 du matin peut difficilement prétendre vivre au Locle ou à Bulle.

Un tiers venant des taxes locales

Ce mouvement de régularisation est important pour les caisses communales. Un Suisse débusqué rapporte autant qu’un frontalier classique. «Et les fonds frontaliers, note le maire, vont représenter 780'000 euros de recettes supplémentaires.» Pour Saint-Julien, la manne est importante, en regard de son budget de fonctionnement, qui avoisine les 18 millions d’euros. «Ces fonds frontaliers représentent près du tiers de ce budget, un second tiers étant représenté par les impôts locaux», résume Antoine Vielliard. Ces impôts, qui regroupent pour l’essentiel les taxes foncières dues par les propriétaires et les taxes d’habitation à charge de l’ensemble des résidents, pèsent aussi 6 millions d’euros.

Après Annemasse et Annecy, c’est Saint-Julien qui compte le plus de frontaliers. En 2018, chaque personne ayant ce statut a rapporté à ces villes savoyardes 1163 euros. Aujourd’hui, cette somme avoisine les 1300 euros. Cet argent qui tombe du ciel représente un pourcentage du budget beaucoup plus conséquent pour les communes plus petites situées dans la couronne genevoise. Elles peuvent utiliser des fonds pour la décoration urbaine, paver des rues, donner un coup de peinture à leurs installations communales, agrandir des écoles, améliorer l’éclairage ou la signalétique. En Haute-Savoie, en quelques années, le visage de Viry, Valleiry, Douvaine, Veigy-Foncenex, Cranves-Sales a bien changé.

800 personnes travaillent à l'hôpital

De manière plus globale, Saint-Julien souffre de la croissance genevoise. «La population est passée de 9356 habitants en 2000 à plus de 15 000 en 2017. Elle augmente de 400 personnes par an», détaille Antoine Vielliard. Contrairement à une idée reçue, cette ville n’est pas une cité-dortoir: le nombre d’emplois y a aussi explosé, passant de 3400 en 1999 à plus de 4900 en 2015. L’hôpital est de loin le plus important employeur de la cité. Selon le maire, «environ 800 personnes y travaillent. Mais les responsables de cet établissement ont toutes les peines au monde à recruter du personnel.» L’hémorragie d’infirmières ou d’aides-soignants en direction de Genève se poursuit.

Saint-Julien tente tant bien que mal de gérer sa forte croissance. Et même si Antoine Vielliard ne cesse de proclamer que Genève ne construit pas assez de logements, il a adoubé une immense opération immobilière. Dans les dix ans qui viennent, 700 nouveaux logements devraient voir le jour aux abords de sa gare, qui semble se situer aujourd’hui encore au milieu de nulle part. Est-ce bien raisonnable, Monsieur le maire? «Nous prévoyons un tiers de logements sociaux. Et 10% d’appartements seront attribués en fonction du revenu. Nous devons loger la caissière, l’enseignante, les jeunes de la commune.» La ville attend aussi avec impatience l’arrivée du tram 15. Mais avec retard: pas avant 2023, indique le maire. Si tout se déroule comme prévu...