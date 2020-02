Femme renversée sur un passage piétons

Canton de Neuchâtel Le quinquagénaire percuté par une voiture mardi vers 7 heures à Peseux (NE) sans que l'on ne connaisse encore les circonstances de l'accident, n'a pas survécu. Plus...

Châtel-St-Denis (FR) Un véhicule a renversé vendredi une femme sur un passage piéton à Châtel-St-Denis et a poursuivi sa route. La police lance un appel à témoins. Plus...

Delémont (JU) Alors qu'il traversait la route sur un passage clouté à Delémont, un homme s'est fait percuter ce lundi par un automobiliste. Plus...

Valais Une jeune Valaisanne renversée sur un passage piéton, le 11 décembre dernier, a succombé à ses blessures à l’hôpital de Sion. Plus...

Bienne (BE) Une voiture a heurté une piétonne, lundi soir, à Bienne (BE). La victime a été grièvement blessée. Plus...