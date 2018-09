Fermeture de l'autoroute entre Lausanne et Chexbres

Le chantier d'assainissement de l'autoroute se poursuit entre Lausanne et Chexbres. Les nuits du 26 au 28 septembre et du 3 au 5 octobre (21h30 à 5h), l'autoroute sera partiellement fermée pour effectuer des opérations de marquage et poser des dispositifs provisoires nécessaires.

En septembre, c'est la chaussée côté lac qui sera fermée à la circulation. Le trafic sera dévié par les routes secondaires.

En octobre, les automobilistes en provenance du Valais en direction de Lausanne devront emprunter les routes secondaires pour rallier la capitale vaudoise ou poursuivre leur route vers d'autres destinations.

Ces déviations pourront rallonger le temps de parcours de quelques minutes. (24 heures)