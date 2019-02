Feu vert pour la manifestation des gilets jaunes à Genève

La demande d'autorisation est formellement acceptée. Ce mercredi sur la place des Nations, des «gilets jaunes» débarqueront peut-être par milliers, avec la bénédiction du Département de la sécurité, qui vient de confirmer avoir délivré son feu vert. Derrière ce sit-in, un homme: Nicolas Mollier, 30 ans, habitant d'Albertville. Joint par téléphone, ce formateur technique en véhicules de transport routier dans un lycée de Chambéry dit avoir commencé à participer au mouvement «bien avant le 17 novembre (ndlr: l’appel au blocage dans tout le pays). J’ai une vision très critique des Français, pour moi ce sont des moutons. Alors quand la France s’est réveillée, je me suis dit que ce serait hypocrite de ne pas y aller.»

Comment est née l’idée d’organiser un événement devant le Palais des Nations? «Ça me fait mal au cœur de voir tous ces morts et ces blessés. L’Organisation des Nations Unies est censée être neutre, on veut les interpeller, leur demander de l’aide.»

La proximité de Genève par rapport à la Savoie n'est pas le seul critère. «Si l'ONU avait été en Italie, on serait allés en Italie. On prépare cet événement depuis le mois de décembre. Au départ, il devait y avoir une délégation d'une centaine de Savoyards. Avec le bouche à oreille et les réseaux sociaux, cela a pris une ampleur inattendue.» Au point qu'il n'y aurait pas que des Savoyards, mais des «gilets jaunes» en partance de «tous les coins de la France».

Il dit ne pas aimer l'étiquette d'organisateur, «mais il faut bien que quelqu'un prenne les responsabilités». Nicolas Mollier insiste aussi sur la volonté de se conformer à toutes les conditions posées par la Suisse pour manifester. «Les gens ont compris la démarche, on se rend en pays étranger, on doit se plier aux règles de l'étranger.»

Selon lui, un sondage sur les réseaux sociaux annonce la présence de 4500 personnes, un chiffre peut-être «sous-estimé». Il a préféré annoncer 8000 personnes aux autorités suisses pour qu'elles prennent les dispositions nécessaires au cas où.

(24 heures)