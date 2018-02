Flambée de rougeole dans le canton de Neuchâtel

Le canton de Neuchâtel connaît une flambée de rougeole. En l'espace d'un mois, le service cantonal de la santé publique a eu connaissance de sept cas de cette maladie virale très contagieuse. Des mesures d'éloignement ont été prononcées.

Six nouvelles contaminations

Le médecin cantonal neuchâtelois a été informé le 18 janvier par les autorités sanitaires vaudoises d'un cas de rougeole chez un enfant de six ans domicilié dans le canton de Vaud mais scolarisé dans un établissement neuchâtelois. Malgré des mesures de contrôle, six nouveaux cas ont depuis été signalés.

Les personnes contaminées sont deux adultes employés dans une entreprise et quatre enfants en bas âge fréquentant une structure d'accueil de la petite enfance. Les personnes en contact pendant la période contagieuse avec l'enfant malade signalé par les autorités sanitaires vaudoises ont été identifiées.

Celles qui n'étaient pas vaccinées contre la rougeole ont été mises à l'écart de la communauté pendant 21 jours, a annoncé mercredi le canton de Neuchâtel. Cette mesure contraignante est nécessaire et doit être appliquée comme l'exige la loi sur les épidémies.

Plus d'une centaine de cas en 2017

La rougeole connaît une recrudescence en Roumanie, en Italie et en France avec un décès récent dans la région de Poitiers. Le médecin cantonal rappelle que la rougeole est une des maladies virales les plus contagieuses. Dans le canton de Neuchâtel, un seul cas a contaminé six autres personnes.

En 2017, plus de 100 personnes ont attrapé la rougeole en Suisse. C'est plus que les années précédentes, mais sans commune mesure avec les années 2000, où les autorités enregistraient encore entre 1000 et 2000 cas de contagion par an. La vaccination, à raison de deux doses, permet de se protéger à vie, sauf à des très rares exceptions. (ats/nxp)