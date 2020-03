Fort risque d'avalanche dans les Alpes

D’importantes chutes de neige sont en cours ce lundi sur toutes les Alpes. Mardi, le retour du soleil provoquera une instabilité importante du manteau neigeux aux altitudes où la couche de neige fraîche sera épaisse. De nombreux départs spontanés d'avalanches de taille moyenne et parfois grosses sont à attendre dans les pentes raides. Le risque d’avalanche sera en conséquence fort (4 au-dessus de 1800 m d’altitude) sur l’ensemble des massifs de Haute-Savoie et sur les Bauges.

Pour ces prochains jours, le préfet de Haute-Savoie appelle dans un communiqué «les pratiquants de la montagne, skieurs et randonneurs à ski ou en raquettes à la plus grande vigilance et recommande de ne pas skier en hors-piste sans se renseigner auprès des professionnels de la montagne et sans être équipé, comme toujours, du matériel indispensable (pelle, sonde, détecteur de victimes d'avalanches).» «Une bonne connaissance des sites ne saurait en aucun cas protéger les pratiquants de la montagne», ajoute la préfecture.

La préfecture de Haute-Savoie demande aux touristes de ne pas prendre de risque avec leur sécurité et celle des secouristes. Elle rappelle aux automobilistes qu'il faut rouler équipés (pneus hiver) et prévoir des chaînes pour l'accès à certains secteurs de montagne, modérer l'allure et augmenter les distances de sécurité, et enfin faciliter le passage des engins de dégagement des routes et autoroutes sans les doubler.