Fourgon attaqué: deux millions retrouvés en France

Plus de deux millions de francs provenant du braquage d'un fourgon de transport de fonds en Suisse le 8 février ont été retrouvés près de Lyon (centre-est de la France), selon une source proche de l'enquête.

Quelque 2,4 millions de francs suisses ont été récupérés au domicile d'un homme de 44 ans, qui a été inculpé et écroué, lors d'une opération de police fin juin, a précisé cette source mercredi, confirmant des informations du quotidien français Le Parisien.

Le butin de ce braquage rocambolesque, précédé de l'enlèvement de la fille d'un des convoyeurs de fonds, avait d'abord été estimé entre 20 et 30 millions de francs suisses, puis revu à la baisse entre 10 et 15 millions.

Caché dans la cave

Inconnu des services de police, le quadragénaire a été inculpé pour «recel de vol en bande organisée avec arme» et placé en détention. Selon Le Parisien-Aujourd'hui, il a déclaré en garde à vue avoir caché cet argent dans sa cave «à la demande d'un tiers».

C'est la première mise en cause dans cette affaire. Les deux convoyeurs et la fille de l'un d'eux, âgée de 22 ans et victime de l'enlèvement, avaient été placés en garde à vue dans les jours qui avaient suivi le braquage, avant d'être relâchés.

La jeune femme affirme avoir été kidnappée à son domicile, le jour des faits en fin d'après-midi, par deux faux plombiers. Après l'avoir ligotée, ils l'auraient contrainte à téléphoner à son père, employé en Suisse par la société de transport de fonds SOS Surveillance.

Domicilié à Annemasse, dans les Alpes françaises, ce dernier était en train d'effectuer une tournée avec son collègue dans un fourgon blindé rempli d'argent. Il aurait alors été forcé d'en remettre le contenu à trois hommes armés qui l'attendaient sur un parking près de Chavornay, dans le canton de Vaud. Relâchée, la jeune femme avait été découverte par un passant au bord d'une route française proche de la Suisse, et conduite à la gendarmerie. (afp/nxp)