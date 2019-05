Fraude électorale: l’État active une cellule de crise

À une semaine d’un scrutin aux enjeux colossaux pour Genève, une angoisse parcourt toute la République. L’ombre d’une fraude électorale plane sur le canton depuis l’ouverture d’une enquête par la justice à l’encontre d’un employé du Service des votations et élections. Les premiers éléments après la perquisition de jeudi semblent confirmer des irrégularités. La «Tribune de Genève» a appris que des dizaines d’enveloppes de vote, portant sur le scrutin du 19 mai, ont été retrouvées dans le tiroir du suspect. Ces enveloppes auraient dû être transmises aux auxiliaires chargées du dépouillement. Mais le suspect, lui aussi auxiliaire, les a conservées dans son bureau.

Une nuit au violon

Toujours lors de la perquisition au service des votations, les enquêteurs ont remarqué un sac posé à côté du poste de travail du suspect. Le contenu du sac était destiné à être pris en charge par une entreprise spécialisée en vue de sa destruction. Or, il contenait des bulletins de vote pour le scrutin du 19 mai. Ces bulletins étaient déchirés, comme l’a relevé la RTS.

Toujours selon nos informations, l’homme suspecté de fraude a été interpellé chez lui jeudi matin et a passé la nuit au violon. D’abord entendu par la police judiciaire, il a été amené à répondre aux questions du Ministère public vendredi et a été confronté à l’une de ses accusatrices.

Le vote du 19 mai aura-t-il lieu? Si oui, pourra-t-il faire l’objet de recours étant donné que la procédure pénale porte également sur des bulletins de vote du prochain scrutin? Que faire des votations et élections passées, sachant que les soupçons s’étendent potentiellement sur une période de plusieurs années? Les questions se multiplient et la panique gagne les partis politiques genevois (voir ci-contre), une fois encore confrontés à une crise de confiance majeure.

En attendant que le brouillard se dissipe, il apparaît que le trentenaire visé par l’enquête, présumé innocent, est le fils d’un cadre du Service des votations et élections. Il est également employé du service en tant qu’adjoint administratif. Payé à l’heure, il fait partie des collaborateurs qui effectuent des tâches «ponctuelles» et répétitives lors des semaines précédant les votations ou élections: ouverture des enveloppes, tri avant dépouillement, vérification des cartes de votes, etc. Selon ses collègues qui ont dénoncé ses agissements à la Cour des comptes, il aurait «détruit ou ajouté» des bulletins de vote. Malveillance ou simple négligence? L’enquête devra permettre d’y voir clair.

Quoi qu’il en soit, les soupçons de dysfonctionnements en lien avec le vote par correspondance – en vigueur à Genève depuis les années 90 – sont apparus bien avant cette affaire. Car l’envoi postal des bulletins, retournés par les citoyens dans une enveloppe (renfermant la carte de vote et une autre enveloppe renfermant le bulletin de vote), implique que les documents anonymes et secrets «dorment» durant plusieurs jours, voire des semaines, entre les murs du Service des votations. La salle qui les abrite est-elle suffisamment sécurisée? Selon la RTS, l’homme sous enquête possédait la clé qui donnait accès à l’espace renfermant les bulletins et enveloppes vierges.

Les scrutins concernés

Vendredi, le MCG a déclaré dans un communiqué qu’il allait «examiner les actions à entreprendre suite au vote douteux concernant la loi sur la police (LPol)». Pour rappel, celle-ci avait été acceptée à seulement 54 voix près, en 2015. Le parti estime que «le doute est trop important aujourd’hui pour que cette loi ne fasse pas l’objet d’un nouveau vote». Quant à son ancien président et fondateur Éric Stauffer, il a officialisé une plainte avec son avocat, Me Marc Bonnant, estimant avoir subi des dommages en tant que candidat et représentant de parti.

Selon les témoins qui ont signalé la fraude, d’autres scrutins cantonaux et communaux seraient aussi concernés, dont l’élection, dès le premier tour, de Pierre Maudet en 2018, mais aussi l’initiative pour le remboursement des soins dentaires, refusée à 54% en février dernier, et plusieurs votes dans la commune de Chêne-Bougeries.

Le Cartel intersyndical du personnel de l’État de Genève – particulièrement concerné par la votation sur la caisse de prévoyance de la semaine prochaine – se dit, lui, «atterré» et en appelle au Conseil d’État pour s’assurer que les résultats des votations du dimanche 19 mai soient «irréprochables». Le scrutin sera-t-il annulé, comme le demande déjà une pétition en ligne? La démocratie genevoise joue gros.

