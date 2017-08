Fribourg compte 42 classes supplémentaires

La semaine prochaine, un peu plus de 47'500 élèves fribourgeois prendront le chemin de l'école pour la rentrée 2017/2018. Cette année, le canton de Fribourg compte mettre l'accent sur les nouvelles technologies.

En mai, le Conseil d'Etat a adopté un concept cantonal pour intégrer dans l'enseignement les médias, images et techniques de l'information et de la communication (MITIC). Pour réussir, il faut des solutions coordonnées au niveau cantonal et non plus au niveau local, a souligné vendredi la Direction de l'instruction publique.

Le niveau d'équipement matériel et d'accès aux ressources numériques doit pouvoir assurer l'égalité des chances de chaque élève scolarisé dans le canton, indiquent les autorités. Parmi les priorités figurent la formation du corps enseignant, ainsi qu'une stratégie de prévention destinée aux élèves et parents.

42 classes de plus

Au niveau des effectifs, le nombre d'élèves a augmenté de près de 1600 par rapport à l'année dernière. Pour répondre à cette hausse, le canton a ouvert 42 classes supplémentaires.

L'école obligatoire recommence le jeudi 24 août. Plusieurs communes du district du Lac vivront toutefois la rentrée le lundi 21, car leur calendrier est proche de celui du canton de Berne. Quant aux élèves du post-obligatoire, ils retourneront en classe le lundi 28.

Fermetures de classes dans le Jura

La rentrée scolaire lundi prochain dans le canton du Jura est marquée par un nombre relativement important de fermetures de classes au niveau primaire. Ce ne sont pas moins de 17 classes qui ont dû être fermées alors que le canton n'enregistre que deux ouvertures.

Pour l'école secondaire, quatre classes ont été fermées alors que trois ont été ouvertes, a indiqué vendredi le Département de la formation, de la culture et des sports (DFCS) à l'occasion de la présentation de la rentrée 2017-2018.

Le nombre moyen d'élèves par classe est dans la norme puisqu'il s'élève à 18,3 à l'école primaire et à 18,6 à l'école secondaire. Tous les postes d'enseignants ont pu être repourvus. Au total, plus de 920 enseignants sont engagés au sein de l'école obligatoire.

Sur le plan de l'organisation, le Service de l'enseignement (SEN) va déléguer davantage de compétences et de prérogatives aux directions d'école. Il veut leur permettre d'assurer une gestion plus autonome des établissements scolaires.

Lundi, ce sont 8073 élèves dont 5883 à l'école primaire qui vont prendre le chemin de l'école. Pour le secteur post-obligatoire, plus de 3300 jeunes reprendront les cours pour l'obtention d'un certificat de maturité, de culture générale ou d'un titre professionnel. (ats/nxp)