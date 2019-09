Fribourg dédie un espace à l'art urbain en ville

La Ville de Fribourg consacre un espace à l'art urbain dans le quartier de Schoenberg, au passage sous-voie Saint-Barthélemy. Ses murs ont été officiellement mis à disposition des artistes samedi et dimanche pour la pratique du «graff» et la réalisation de fresques.

Une création spontanée s'est déroulée ainsi pendant deux jours, une jam durant laquelle la population a pu s'initier à cet art aux côtés de professionnels, a fait savoir la Ville de Fribourg. Les murs du passage sous-voie Saint-Barthélemy étaient utilisés depuis de nombreuses années par des graffeurs.

La Ville de Fribourg a décidé de profiter de l'assainissement du lieu prévu cet automne pour mettre sur pied un projet artistique et collaboratif, afin de générer une dynamique participative autour du «street art». Le passage est appelé à devenir un espace d'expression et de création dédié aux artistes.

Quinzaine d'artistes

Le tout dans le respect des valeurs éthiques, ce qui contribuera à revaloriser le quartier, précise le communiqué. La démarche s'inscrit dans le prolongement de réflexions en cours depuis des années, notamment en réponse à un postulat déposé en 2015. Elle doit aussi participer à la politique culturelle régionale CULTURE2030.

Une quinzaine d'artistes urbains et d'illustrateurs, en majorité fribourgeois, ont créé en direct des fresques et des graffitis. Les habitants du quartier étaient invités à façonner leur environnement en s'initiant à la pratique et à la culture de l'art de rue, à travers des ateliers, encadrés par les artistes eux-mêmes. (ats/nxp)