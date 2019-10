Fribourg: les Verts éjectent l'UDC Jean-François Rime

L'élection au Conseil national dans le canton de Fribourg a donné lieu dimanche un coup de théâtre. Le vert Gerhard Andrey a gagné un siège au détriment de l'UDC sortant Jean-François Rime, et non de la socialiste sortante Ursula Schneider Schüttel, longtemps devancée. Les villes ont fait la différence.

La nouvelle composition de la députation fribourgeoise au Conseil national ne correspond pas nécessairement aux attentes d'une grande partie des observateurs ces derniers mois. Le coup de tonnerre vient de l'éviction de Jean-François Rime, qui siégeait à Berne depuis 2003.

Le Gruérien, président de l'Union suisse des arts et métiers (USAM), s'est fait voler son siège dans la dernière heure de dépouillement des résultats par le vert Gerhard Andrey. Il a longtemps été question de voir ce dernier prendre plutôt le fauteuil de la socialiste Ursula Schneider Schüttel, qui semblait en mauvaise posture.

La réaction de l'UDC Jean-François Rime après sa non réélection au National: "Je suis surpris de ce résultat. Il y a une certaine déception car on préfèrerait finir sa carrière (politique) différemment". Il dit vouloir s'occuper de ses petits-enfants et de ses sociétés #EF2019 pic.twitter.com/a3fy6a16Iy — Mathieu Henderson (@Mat__Henderson) 20 octobre 2019

Au-delà, le canton enverra finalement toujours deux socialistes (les sortantes Valérie Piller Carrard et Ursula Schneider Schüttel) et deux démocrates-chrétiennes (la sortante Christine Bulliard-Marbach et la nouvelle Marie-France Roth Pasquier, qui remplacera Dominique de Buman).

Fribourg pourra par ailleurs toujours compter sur l'UDC sortant Pierre-André Page, qui a obtenu le plus de suffrages, et le PLR Jacques Bourgeois. La députation au Conseil national s'appuiera par ailleurs sur une majorité de femmes (quatre élues contre trois hommes).

Levrat prend le large aux Etats

L'élection des deux représentants fribourgeois au Conseil des Etats a donné lieu à un ballotage général. Le sortant PS Christian Levrat arrive très nettement en tête, devant le PDC Beat Vonlanthen. Avec ses 36'958 voix, il rate la majorité absolue pour 6040, fixée à 42'998 voix.

(ats/nxp)