Fribourg: les Verts éjectent l'UDC Jean-François Rime

Fribourg a connu un dimanche d'élections fédérales plein de rebondissements. Au Conseil national, l'UDC sortant Jean-François Rime, figure emblématique du parti depuis 16 ans, est évincé au profit du vert Gerhard Andrey. Il y a ballottage général aux Etats, malgré un fort score de Christian Levrat.

Au Conseil national, le vert Gerhard Andrey a gagné un siège au détriment de l'UDC Jean-François Rime, et non de la socialiste sortante Ursula Schneider Schüttel, longtemps devancée. Le canton comptera désormais quatre femmes sur sept députés.

La nouvelle composition de la députation ne correspond pas nécessairement aux attentes d'une grande partie des observateurs. Le coup de tonnerre vient de l'éviction de Jean-François Rime, qui siégeait à Berne depuis 2003. Une bombe dans le monde politique du canton.

Lors d'une élection qui a affiché 43,02% de participation, le Gruérien, président de l'Union suisse des arts et métiers (USAM), s'est fait voler son siège dans la dernière heure d'attente des résultats. Auparavant, Il a été longtemps question de voir Gerhard Andrey prendre le fauteuil de la socialiste Ursula Schneider Schüttel, en mauvaise posture.

La réaction de l'UDC Jean-François Rime après sa non réélection au National: "Je suis surpris de ce résultat. Il y a une certaine déception car on préfèrerait finir sa carrière (politique) différemment". Il dit vouloir s'occuper de ses petits-enfants et de ses sociétés #EF2019 pic.twitter.com/a3fy6a16Iy