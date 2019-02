Fribourg vote une résolution pour le climat

Le Grand Conseil fribourgeois a voté mercredi à une large majorité une résolution sur le climat. Les députés apportent par là un relais aux manifestations de jeunes des 18 janvier et 2 février en faveur de la sauvegarde de l'environnement.

Le vote de la résolution, déposée par la députée chrétienne-sociale Bernadette Mäder-Brülhart et le député vert Bruno Marmier, a recueilli 77 voix pour, 11 contre et 8 abstentions. Les deux motionnaires sont tous deux membres du groupe Vert Centre Gauche. Leur document était signé par 17 députés lors du dépôt.

Large soutien

«La résolution ne se veut pas contraignante, mais elle revêt une valeur morale», a rappelé Bruno Marmier. «L'idée consiste à donner un signal clair aux jeunes», ont complété les démocrates-chrétiens Susanne Aebischer et Markus Bapst.

«Un débat émotionnel est important, mais n'apporte pas nécessairement les meilleures solutions», a tempéré leur collègue PDC Christian Ducotterd. «L'action de la jeunesse a le mérite de mettre les politiques devant leur responsabilité», a noté pour sa part le député socialiste Pierre Mauron.

Ce dernier a indiqué que le canton pouvait agir sur les plans de la pollution causée par le chauffage et les transports. La députée Bernadette Mäder-Brülhart a souligné encore de la nécessité d'offrir la possibilité aux jeunes de participer au débat politique.

Le texte dit que le Grand Conseil apporte son «plein soutien aux jeunes Fribourgeois qui se mobilisent pour le climat et qui réclament un changement profond dans les politiques climatiques, pour l'avenir de notre planète et des générations futures». «Leur message nous est directement adressé à nous, autorités politiques cantonales.»

Réception d'une délégation

La résolution invite le Conseil d'Etat à auditionner une délégation de jeunes à brève échéance. L'idée consiste à prendre en compte leurs revendications dans le plan climat cantonal en cours d'élaboration, ainsi que dans toutes les autres politiques publiques qui y sont liées.

Le document invite encore le gouvernement fribourgeois à mettre à disposition les moyens financiers nécessaires à la réduction des émissions carbone. C'est pourquoi l'exécutif «présentera un plan climat ambitieux, assorti d'objectifs précis et d'un financement cohérent».

La grève pour le climat a réuni plus de 1500 jeunes dans les rues de Fribourg le vendredi 18 janvier, les participants séchant les cours de l'après-midi pour défendre leur cause. Samedi dernier, les écoliers, apprentis, collégiens et étudiants étaient cette fois 2500, avec la participation de familles et de personnes plus âgées.

Le visage de la jeune Suédoise Greta Thunberg est devenu en outre le symbole d'une jeunesse qui veut alerter les décideurs à propos de l'urgence climatique, lit-on dans la résolution. Elle a fait parler d'elle par ces propos lors de la COP 24 de Katowice, en Pologne, puis récemment lors du Forum économique mondial (WEF) à Davos (GR). (ats/nxp)