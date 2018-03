Genève Aéroport porte plainte pour violation du secret de fonction

Genève Aéroport a déposé une plainte contre X pour violation du secret de fonction suite aux révélations dans les médias mardi d'un cas de harcèlement au sein de l'entreprise. Durant une conférence de presse à l'occasion de la publication du rapport annuel de Genève Aéroport en début d'après-midi ce jour-là, il a été révélé par une question d'un journaliste de l'ATS qu'une enquête interne avait été ouverte au sein de l'entreprise, ce qu'a confirmé son directeur, André Schneider.

Dans l'après-midi ou la soirée de mardi, plusieurs titres, ont révélé des détails de l'affaire. On a ainsi appris que deux employées ont porté plainte à Cointrin le 30 octobre. Elles s'estiment victimes de harcèlement psychologique de la part de leur supérieur hiérarchique. L'aéroport a ouvert deux jours plus tard une enquête en interne. Un juge à la retraite, mandaté dans ce cadre, a remis un rapport évoquant clairement un cas de harcèlement psychologique de la part d'un haut cadre.

L'audit fait état d'un comportement menaçant, dénigrant, vulgaire et d'allusions sexuelles répétées du cadre question. Deux membres de son équipe font partie des plaignantes; le juge a ajouté une troisième victime durant son enquête.

Le cadre sera-t-il suspendu? Aucune décision n'a été prise quand bien même le rapport d'enquête a été remis il y a plus d'un mois. «Dans le cadre de la procédure, nous avons donné un temps de réponse aux protagonistes de l’enquête pour exercer leur droit d’être entendu et se déterminer sur le rapport d’enquête; ce temps de réponse est en train de se terminer. Genève Aéroport examinera ensuite les décisions à prendre, sur la base de son analyse du rapport et des prises de position qu’il a suscitées», indique André Schneider.

Le directeur de l'aéroport précise que le cadre est absent pour motif justifié depuis décembre 2017. À la réception du rapport d’enquête en février, son employeur lui a signifié, en application de l’article 11 de son règlement sur la protection de la personnalité, qu’il ne devait pas se présenter à son poste de travail, ceci jusqu’à nouvel ordre. Quant aux plaignantes, l'une est en arrêt maladie, l'autre a été libérée de l'obligation de se présenter à son de travail. (24 heures)