Genève: «Une pluie d’or va s’abattre sur la rade»

C’est le seul survivant du naufrage des Fêtes de Genève. Le grand feu d’artifice, financé in extremis, a pour la première fois fait l’objet d’un appel d’offres sur les marchés publics. Et c’est l’entreprise vaudoise Sugyp qui a remporté la mise. Elle est loin d’être inconnue au bataillon, ayant déjà participé au grand feu de Genève à quatre reprises (en 2009, 2010, 2012 et 2014), mais seulement en tant qu’invitée. Cette année, les deux frères neuchâtelois qui la dirigent, Nicolas et Jean-Pascal Guinand, seront seuls maîtres à bord. «C’est la première fois qu’on va gérer l’ensemble, détaille Nicolas. Les bateaux, le son, la sécurité, le terrain de montage. Plus de la moitié du budget est hors feu.» Ils savent renvoyer l’ascenseur, puisque certains tableaux seront dessinés par leur confrère Pierre-Alain Beretta, maître des feux des Fêtes pendant plusieurs années.

Sept candidatures

L’appel d’offres de Genève Tourisme a suscité sept candidatures. «Seules trois offres remplissaient les critères sur les aspects sécuritaires: deux entreprises suisses et une italienne, explique Lucie Gerber, porte-parole de Genève Tourisme. L’italienne était un peu juste au niveau sécurité, il aurait fallu des ajustements. Donc il restait les deux suisses, dont celle de l’année passée. Par souci d’alternance, nous avons choisi l’autre.» Au siège de Sugyp, à Grandson (VD), on fait le tour du propriétaire sur plus de 2000 m2. Les entrepôts débordent de palettes prêtes au départ pour de nombreuses festivités du 1er Août, et pour Genève. Les tubes arriveront vides et seront remplis sur place.

Dans les couloirs, des mallettes noires, ou flight cases, s’alignent. Pour le spectacle genevois, il en faudra 71, soit 7100 possibilités d’allumage. «On en utilisera plutôt 5000», reprend Nicolas. On se fraie un chemin entre des supports lacustres «pour faire flotter les générateurs de feu» et des cartons de «troncs d’argent scintillants». L’entreprise, qui compte une douzaine de personnes fixes à l’année, s’agrandit l’été, jusqu’à 130 collaborateurs.

C’est de l’art populaire. On veut faire plaisir à toutes les générations (…). J ’aime faire rire les gens. Ce sera un peu clownesque par moments.

En nous faisant écouter des extraits musicaux, Nicolas agite les mains tel un chef d’orchestre et chantonne les paroles. Sans dévoiler de noms, on reconnaît plusieurs tubes récents et des morceaux plus traditionnels. «Pourquoi on s’en priverait? Il faut que les gens aient envie de danser, on ne doit pas avoir peur de leur faire plaisir.» Il ajoute que certains de ces morceaux «demandent beaucoup d’allumages électriques, cela aurait été impossible il y a vingt ans».

Un texte d’annonce a été enregistré par un comédien, en français et en anglais.

Émoticônes et arc-en-ciel

Le feu d’artifice 2018 n’a pas de thème particulier mais se veut «d’art populaire, insiste Nicolas. On veut faire plaisir à toutes les générations, avec un panache de styles musicaux, du rock à la musique classique et d’autres encore. J’aime faire rire les gens, ce sera un peu clownesque par moments.»

Originalité de cette année, des dessins d’émoticônes apparaîtront dans le ciel, représentant chacun une émotion. Pour ce faire, un pont en aluminium flottant de 80 mètres permettra «de faire monter ces produits extrêmement droit, car s’ils se croisent il n’y a plus d’image.» De plus, un ensemble de treize couleurs différentes créera un arc-en-ciel de feu.

La barque Neptune ne sera pas mise à contribution dans le spectacle cette fois-ci. «On revient à un spectacle plus pyrotechnique que ces deux dernières années.» Le Jet d’eau, lui, tiendra un rôle important: il sera allumé pendant l’intégralité du spectacle, pas seulement pour clore le bouquet final. «On va y ajouter quelques touches de laser pour donner du volume et du mouvement. On va jouer avec les couleurs pour l’habiller.» L’organisation revient aussi à une sonorisation centrale, moins chère que celle qui s’étalait sur tout le pourtour de la rade.

L’ex-bijoutier explique avoir «l’impression de ne pas avoir changé de métier, il y a une suite créative. La feuille blanche n’existe pas, c’est déjà un cadre.»

Le fait que le grand feu soit le seul événement des Fêtes organisé par Genève Tourisme cet été change-t-il quelque chose? «Cela n’a pas bouleversé la conception du spectacle, on a peut-être un peu plus marqué l’introduction.»

Sur le bouquet final, un seul indice: il faut s’attendre à «une énorme pluie d’or dans toute la rade». Et de conclure: «On n’est pas des vendeurs de poudre, on est des artistes.»

(24 heures)