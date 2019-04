Genève suspend la pose de nouvelles antennes 5G

La polémique se poursuit. Une semaine après le lancement en grande pompe par Swisscom de son réseau 5G, le premier dans les grandes villes suisses, le président du Conseil d’État genevois, Antonio Hodgers, a décidé jeudi de geler tous les dossiers concernant la construction de nouvelles antennes de réseau mobile.

Pourtant, comme nous l’expliquions dans nos colonnes jeudi dernier, les nouvelles antennes respectent les normes fédérales en vigueur. Mais pour Antonio Hodgers, «le débat est plus large. Au-delà de la 4G ou la 5G, il porte sur la quantité d’ondes. C’est l’addition des émissions qui peut être problématique du point de vue de la santé publique.» Les installations déjà activées (vingt à Genève pour la 5G) continueront donc de fonctionner.

Pour justifier sa décision, l’élu Vert de la cité de Calvin évoque deux éléments: «D’une part, le manque de sensibilité de Swisscom, qui a activé son réseau en plein débat de société, et d’autre part, la précipitation du Conseil fédéral à réviser l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI), sans donner les détails nécessaires.» Le même jour du lancement par l’opérateur de son réseau, le Conseil fédéral a en effet adapté les normes légales pour favoriser le développement de la 5G. Or, il ne donne pas les «détails techniques d’exécution» de la réglementation, ce qui pose problème au conseiller d’État. Pour éventuellement lever le gel, son département attend ces informations ainsi que le rapport de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) sur les risques pour la santé des nouvelles fréquences, dont la parution est prévue cet été.

Du côté de Swisscom, c’est «l’incompréhension totale». Christian Neuhaus, porte-parole de l’opérateur, peine à saisir les motifs de la décision. «Il n’y a aucune raison de stopper la construction de ces antennes. Les nouveaux champs de fréquences ont fait l’objet d’études depuis quarante ans, sans preuve de leur nocivité. De plus, la grande majorité des gens attend cette technologie, notamment les grandes entreprises et les industries.» Le porte-voix de Swisscom prévient que le rapport de l’OFEV ne changera rien et renvoie au site de la Confédération, où il est précisé que les tâches du groupe de travail «ne sont pas liées à l’introduction de la 5G». (24 heures)