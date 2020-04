Genève: tabassages aux Acacias après le réveillon

Le Ministère public a clôturé son enquête portant sur un violent tabassage de rue survenu au petit matin du jour de l’an 2016 à la sortie du Bypass aux Acacias. Selon nos renseignements, cinq prévenus, tous âgés d’une vingtaine d’années au moment des faits, seront jugés cet automne par le Tribunal correctionnel. D’après l’acte d’accusation, que nous avons consulté, la vie d’une des trois victimes a été mise en danger ce jour-là.

Soutien-gorge dégrafé

Le drame débute dans la discothèque. Le trio de plaignants, deux hommes et une jeune femme, célèbre en dansant les premières heures de la nouvelle année. Vers 4h du matin, un des prévenus, que nous appellerons Ajim, passe derrière la cliente genevoise et lui dégrafe son soutien-gorge.

La plaignante ne bronche pas tout de suite. Un quart d’heure plus tard, elle croise à nouveau le suspect, qui recommence. Elle s’énerve et crie avant de s’éloigner.

Quand elle le revoit peu après, elle l’insulte et jette sa cigarette dans sa direction. Le prévenu lui donne alors «deux grandes claques au visage, ce qui lui a ouvert la lèvre et l’a fait saigner», précisent les réquisitions du Ministère public. La soirée se poursuit.

Il est 5h, Genève s’éveille. Les protagonistes de la procédure sortent de l’établissement. Le frère d’Ajim empoigne alors un des trois plaignants et tente de lui mettre des coups. Ce dernier esquive. Mieux, il lui fait une prise de judo et le met au sol. Deux autres suspects le frappent. Il parvient à se relever.

Non loin de là, l’autre plaignant donne un coup de poing à l’un des prévenus «pour se dégager», selon les termes du Parquet.

À un moment donné, les deux hommes, voyant que les cinq agresseurs leur font face, reculent «pour ne pas être encerclés» et s’enfuient en direction du McDonald’s du quartier. Mais ils sont vite rattrapés.

Le frère d’Ajim est muni «d’un objet tranchant indéterminé». Il sectionne l’artère temporale d’un des plaignants, qui titube, perd énormément de sang et parvient à se réfugier dans un parking.

Son camarade se retrouve seul face à ses assaillants, qui le frappent à coups de poing et de pied, notamment à la tête. Pire, poursuit le Parquet, un des agresseurs se saisit d’une caissette à journaux et s’en sert pour frapper le malheureux.

Gradé à l’armée

Une patrouille de police intervient alors toutes sirènes hurlantes, faisant fuir les agresseurs.

Interpellés par la suite à Genève et libérés provisoirement la même année, les suspects seront tous jugés à la fin du mois de septembre pour agression.

Le frère d’Ajim devra également répondre de tentative de meurtre pour avoir tranché la joue de la victime et provoqué un important saignement «de l’artère temporale gauche».

Avocat de l’un des prévenus, Me Olivier Wasmer assure que son client n’a donné qu’un seul coup de poing pour séparer deux protagonistes: «À l’époque, mon mandant était gradé à l’armée et il comptait y faire carrière. Il a été viré et sa carrière professionnelle est grillée.» Cet automne, l’avocat plaidera l’acquittement.

Défenseur d’un des prévenus, Me Nicola Meier s’interroge: «Comment punir justement un adulte, devenu depuis un père responsable et travailleur, pour des bagarres d’ados alors qu’il était encore immature? Quel intérêt y a-t-il à punir près de cinq ans après les faits, alors que tous ont évolué favorablement? Voilà la principale question qui attend le Tribunal.»

Avocate d’Ajim, Me Andreia Ribeiro, n’a pas souhaité faire de commentaire. Du côté des parties plaignantes, le pénaliste Me Pierluca Degni défend l’homme qui a été le plus gravement blessé lors du drame: «Mon client a beaucoup souffert, tant physiquement que psychiquement, de cette agression d’une rare violence. Il attend que la justice se penche sur ce cas pour passer à autre chose.»