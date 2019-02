Genève: un dimanche de votations plutôt tempétueux dans le ciel

C’est mars en février avec les giboulées pluie-neige; c’est l’été en hiver avec des coups de tonnerre et des orages subits. Bref, c’est ce dimanche après-midi à Genève, comme ailleurs en Suisse romande, sous un ciel qui n’en fait qu’à sa tête. Les portes et fenêtres claquent, les parapluies cassent. À partir de 15 h, il ne faut pas mettre un piéton dehors. Encore moins un cycliste. La rade se déchaîne, le ciel s’obscurcit. Les premiers éclairs strient le ciel sur le coup de 16 h 15.

Dans les rafales, on relève des valeurs assez spectaculaires. La palme revient à la ville de Delémont, avec un bon 110 km/h au sommet de l’église Saint-Marcel. Fribourg et Lausanne sont juste derrière. Genève arrive en troisième position avec des vents qui atteignent par moments les 75 km/h.

Ce n’est plus exactement une soufflette, comme disent les pompiers aguerris. Les voici aux affaires dominicales. Pas de grosses interventions pour eux, mais les engins sortent quand même pour stabiliser des arbres qui menacent de tomber, pour fixer des bâches de chantiers qui s’envolent, giflent les façades et inquiètent le voisinage.

On approche de la fin de l’après-midi. Le calme après la tempête est annoncé pour la nuit tombante. Les prévisionnistes assurent que la ligne de grain sera derrière nous à partir de 19 h. Quelques giboulées tardives dans la nuit et au petit matin, mais à Genève, au sol, rien ne devrait tenir. On ne prévoit pas non plus de gel. Ensuite, dans les jours à venir, soleil pour tous. (24 heures)