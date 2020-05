Genève veut aider le Salon de l'auto avec 16,8 millions

L'édition 2020 du Geneva International Motor Show (GIMS) - le Salon de l'auto -a finalement été annulée in extremis, quatre jours avant son ouverture, le 28 février, à cause du coronavirus. «Cela a fortement fragilisé la situation financière de la Fondation organisatrice du salon» rapporte le Conseil d'Etat dans un communiqué. Celle-ci a sollicité une rencontre avec les autorités cantonales afin d'obtenir un soutien financier destiné notamment à rembourser les exposants 2020 et à lancer l'organisation de la manifestation 2021.

«La perte liée à la suppression du GIMS 2020 est estimée à 11 millions de francs pour la Fondation du salon, indique le Conseil d'État. Cette dernière, qui a épuisé ses réserves financières pour amorcer une mutation de cet événement vers une plateforme de la mobilité du futur en Europe et un lieu d'échanges autour des transitions en cours dans le domaine des transports, aurait par ailleurs besoin de 5,8 millions de francs pour redéployer un concept novateur en 2021.»

Le Canton a donc décidé d'accorder un prêt de 16,8 millions de francs «pour permettre à la plus grande manifestation de Suisse d'accélérer sa transition écologique», justifie-t-il. Il va déposer un projet de loi visant à accorder un soutien remboursable, avec intérêts, sur une période à déterminer en fonction de la capacité financière de la Fondation. Ce prêt est toutefois assorti de conditions: «Les titres de propriété de la Fondation (7% du capital de Palexpo SA) sont mis en gage auprès de l'Etat durant la durée de l'emprunt, précise le communiqué. En complément de cette garantie, la Fondation s'engage à prendre en considération les intérêts de l'Etat quant au maintien de l'orientation donnée aux éditions à venir du GIMS, notamment sur les plans sociétaux et environnementaux.»

Le Grand Conseil devra donner son assentiment.

Le GIMS est la plus grande manifestation de Suisse. Elle a attiré, en 2019, plus de 600'000 visiteurs et près de 10'000 représentants des médias. Ses retombées économiques pour le canton de Genève sont évaluées à environ 200 millions de francs.