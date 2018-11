Genève-Cointrin a son plan de vol pour 2030

L'Aéroport de Genève a sa feuille de route pour les douze prochaines années. Le Conseil fédéral a adopté ce mercredi matin un document important qui cadre son développement jusqu'en 2030. Il doit notamment lui permettre d'accueillir 25 millions de passagers par année et 236 000 mouvements d'avions.

Ce Plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (PSIA) définit notamment les conditions d'exploitation, l'équipement, le périmètre de l'aéroport ou encore l'exposition au bruit des riverains.

Les riverains, justement, étaient très attentifs à l'élaboration du PSIA. Ce printemps, lors de la phase de consultation, une trentaine de communes, suisses et françaises, ont demandé à la Confédération de revoir sa copie. Ces collectivités, confrontées à la croissance des vols, dénonçaient «une fuite en avant». Selon elles, le PSIA «bafoue les lois protégeant la santé et l'environnement ainsi que les engagements pris pour combattre le réchauffement climatique».

Malgré l'augmentation des vols prévue, l'aéroport devra mettre la sourdine. Il est prévu que le bruit augmente encore jusqu'à la fin de la décennie, puis qu'il diminue d'ici à 2030. Cette mesure a été obtenue de haute lutte par le Conseil d’État et constitue une première dans un PSIA. Pour réduire le bruit, on compte sur des avions moins bruyants et une baisse des vols de nuits. Les communes riveraines déplorent l'absence de mesures coercitives.

Pour l'Aéroport, «la diminution de l'exposition au bruit à l'horizon 2030 est un objectif ambitieux, mais Genève Aéroport le considère comme important et nécessaire à un développement durable et respectueux des voisins».

Dans un communiqué de presse publié ce matin, il accueille «avec satisfaction» ce PSIA. Il lui permet notamment «d'inscrire le programme d'adaptation des infrastructures dans un cadre déterminé et facilite en ce sens la réalisation des investissements futurs». L'aéroport a investi 125 millions de francs en 2017 afin de mieux accueillir les passagers. Par ailleurs, «lors des deux dernières années, plus de 30 millions de francs ont été investis dans le souci d'améliorer l'empreinte environnementale de l'aéroport».

En 2017, l'aéroport a enregistré un nouveau record avec 17,3 millions de passagers, soit une hausse de 4,9%. (24 heures)