Gilbert Albert, joaillier humaniste

Grognon, Gilbert? Oh, non! Juste perpétuellement révolté… Mais aussi fier, attachant, généreux, souvent colérique, parfois nostalgique, jamais indifférent. Alors, l’annonce de son départ pour un monde plus beau laisse un immense vide.

Pas seulement parce que Gilbert Albert était un joaillier de génie, que ses créations ont conquis dix Diamonds International Awards, que sa notoriété mondiale se concrétisait par des bijouteries ayant pignon sur rue à Genève, à Zurich, à Paris (en face du Palais de l’Elysée), à Moscou, à Dubaï.

Un homme sans concession

Mais surtout parce que nous perdons aujourd’hui un humaniste, un être entier, sans concession, sans compromission, au sens aigu de l’amitié. Un homme vrai dans la pleine acception du terme.

Sa vie ne se résume pas à son incroyable capacité créatrice. Les biographes rappelleront sa formation de bijoutier à l’École des arts industriels, ses débuts dans les ateliers de Patek Philippe, l’ouverture de son premier magasin, en 1973, à la rue de la Corraterie, celles des Ateliers d’art et du Musée des cabinotiers genevois en 1999.

Mais raconteront-ils la peine qu’avait Gilbert à se remettre des injustices subies? Victime de Majid Pishyar, qui lui a volé son nom, exaspéré par les copies de ses fabuleuses bagues à boules multiples par des industriels sans scrupule. Comment voulez-vous qu’il ne pousse pas, de temps en temps, un coup de gueule?

Préférons nous souvenir de sa fierté lorsqu’il évoquait sa famille. Son grand-père Jean, matelassier, sa grand-mère Marie, qui fabriquait des couvercles pour les pots de cornichons Chirat, sa mère, issue de l’immigration italienne à une époque où l’accueil n’était pas vraiment chaleureux.

Gilbert Albert, artiste de renommée mondiale, expliquait sa boulimie de travail parce que son père faisait difficilement bouillir la marmite comme livreur du journal «La Suisse», à l’aube, sept jours sur sept. Il n’en avait pas honte, il s’en glorifiait même, en ajoutant: «Mes créations n’ont aucun rapport avec la joaillerie de la place Vendôme, ce sont des bijoux de pauvres!» Gilbert semblait craindre qu’on puisse penser qu’il appartenait à une famille nantie. Alors il insistait parfois en expliquant que son grand-père maternel était un garçon de ferme en Italie…

Son amitié avec l’abbé Pierre

Mais au-delà du personnage public que tout le monde connaît et reconnaît, Gilbert Albert s’est beaucoup investi dans les œuvres de charité, en particulier Emmaüs. Il avait noué de solides liens d’amitié avec l’abbé Pierre, qu’il considérait comme un guide. Il a ainsi dessiné la fameuse silhouette de l’ecclésiastique avec sa cape, son chapeau et sa canne. Il a également moulé ses mains pour créer le calice et le ciboire qui lui servaient à la messe.

Malgré une parenté de confession catholique, Gilbert Albert a grandi dans la paroisse protestante de Saint-Gervais, où aura lieu la cérémonie d’adieu, vendredi à 10 h 30. Un choix de sa mère, émue d’avoir été aussi bien reçue par cette communauté à son arrivée à Genève. Il a d’ailleurs dessiné et créé une croix pour le temple…

À l’heure de lui dire adieu, nous pensons très fort à son épouse, Françoise, et à ses filles, Véronique, Florence et Valérie, à qui nous présentons nos condoléances émues.