Giroud aurait vendu du vin étranger sous l’AOC Valais

Déjà condamné pour fraude, mais aussi escroquerie fiscale pour avoir caché des millions au fisc, le négociant en vins valaisan Dominique Giroud est une fois de plus dans le viseur de la justice. Selon nos informations, l’encaveur valaisan est soupçonné d’avoir commercialisé du vin étranger sous l’AOC Valais. Il n’est pas le seul à être inquiété par la justice. Le vigneron Cédric Flaction, dont il est proche, l’est aussi. Dans cette affaire, le Conseil d’État valaisan a déposé quatre plaintes et s’est constitué partie civile à la procédure pénale en janvier 2017. Mais le gouvernement n’avait jamais médiatisé sa démarche jusqu’à lundi. «Nous voulons une AOC valaisanne irréprochable. Nous ferons le ménage pour écarter la minorité qui triche», confie le conseiller d’État Christophe Darbellay, chef du Département de l’économie et de la formation. De qui parle-t-il? Le magistrat PDC ne souhaite pas donner pas de noms. Quant au communiqué du Conseil d’État, il rappelle que «les personnes visées par l’enquête sont présumées innocentes».

«Une insulte»

Chef du Service cantonal de l’agriculture et président du groupe de travail «Contrôle AOC vins», Gérald Dayer est aussi déterminé que son magistrat de tutelle. «Commercialiser du vin étranger sous l’AOC Valais, c’est une insulte aux valeurs fondamentales du canton. L’AOC, c’est la garantie d’une origine et d’une qualité. En nous engageant pour punir les tricheurs, nous montrons notre respect pour l’immense majorité des vignerons qui travaillent dans les règles», explique-t-il. Contacté, Me Alain Cottagnoud, avocat de Cédric Flaction, qui a racheté la cave de Chamoson de Giroud il y a plus de dix ans, confirme que son client a été mis en prévention. «On lui reproche d’avoir coupé du vin suisse avec du vin étranger en 2011. Il le conteste», dit l’avocat.

On aurait aimé connaître la position de Dominique Giroud. Mais, hier, l’encaveur, son avocat mais aussi son communicant, tous contactés, sont restés muets. Ce n’est pas la première fois que le plus connu des vignerons valaisans est accusé d’avoir vendu du vin étranger pour du vin suisse. En mars 2015, l’Interprofession de la vigne et du vin (IVV) a porté plainte contre lui pour concurrence déloyale. Dans sa plainte, dont nous avons connaissance, l’IVV relevait qu’en 2007, Vincentre SA, alors présidée par Dominique Giroud, avait acheté pour environ 800 000 francs de vin blanc argentin. L’IVV se demandait si ce vin avait été réellement commercialisé en tant que vin étranger

Président de l’IVV, Yvan Aymon «salue la démarche du Conseil d’État qui saisit la justice pour punir les quelques fraudeurs qui portent préjudice au domaine de la viticulture». Mais Yvan Aymon pousse un coup de gueule. «L’IVV a porté plainte contre Dominique Giroud en mars 2015. Dans notre plainte, nous écrivions qu’il était important que la justice agisse rapidement pour que les protagonistes ne puissent pas se concerter. Or, je n’ai été entendu par la police qu’en septembre 2017, soit deux ans et demi après le dépôt de la plainte. J’espère que les plaintes du Conseil d’État vont donner un coup d’accélérateur à notre procédure.»

Nébuleuse

Yvan Aymon n’est pas étonné que Giroud ne soit pas le seul vigneron inquiété par la justice. «Nous avons toujours dit que l’affaire Giroud était une nébuleuse. Selon sa déposition à l’Administration fédérale des contributions, Giroud a établi pour près de 8 millions de fausses factures au nom d’une dizaine de caves valaisannes, pour dépasser les limites de production de vin fixées par la loi.» La Cave des Cailles de Cédric Flaction est une de ces caves. Ce dernier a-t-il été lésé par Giroud ou a-t-il été son complice? On ne le sait pas encore.

Cette affaire risque d’écorner l’image de Dominique Giroud. Il a martelé qu’il n’avait jamais été condamné pour ses pratiques œnologiques. Cette information est exacte, mais Giroud passe sous silence le fait qu’entre 2006 et 2009, la Commission fédérale de contrôle du commerce des vins l’a dénoncé à quatre reprises au chimiste cantonal pour des coupages non autorisés. L’instance de contrôle avait notamment relevé que Giroud avait coupé 72 000 litres d’Œil-de-Perdrix du Valais AOC 2006 avec 264 litres de vin étranger. (24 heures)