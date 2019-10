Gouvernement jurassien pas sûr de la date

Le Gouvernement jurassien ne peut pas assurer que le nouveau vote de la Ville de Moutier (BE) sur son appartenance cantonale se déroule le 21 juin 2020. Cette date a été avancée par le Conseil municipal prévôtois à majorité autonomiste.

«Il est difficile pour le Gouvernement jurassien de veiller à ce que les délais puissent être respectés», a expliqué mercredi lors des questions orales au Parlement le président de la délégation aux affaires jurassiennes, Charles Juillard. Le ministre a précisé qu'il s'agit d'une votation communale dans le cadre législatif bernois.

Charles Juillard a ajouté que la Conférence tripartite, qui réunit la Confédération et les gouvernements jurassien et bernois, avait confirmé sa volonté à organiser le plus rapidement possible une votation qui soit la «plus propre possible». Mais la tripartite juge ambitieuse cette date au regard des travaux préparatoires. (ats/nxp)