Grève en France, retards et annulations à Cointrin

Ce jeudi 9 mai, une grève nationale pour protester contre la réforme de la fonction publique aura lieu chez nos voisins français. Cette grève, qui débutera ce mercredi soir à 19h pour se terminer vendredi matin à 6h, devrait être également suivie par la majorité des syndicats de contrôleurs aériens. La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes de réduire de 30% leur programme de vol jeudi.

Ce mouvement ne sera pas sans conséquence sur Cointrin. «Des retards et annulations sont attendus sur le réseau Européen et plus particulièrement pour les vols de et vers la France», annonce l'aéroport de Genève sur ses comptes Twitter et Facebook. Et d'inviter les passagers à contacter leur compagnie ou à s'informer sur son site internet ainsi que sur son application mobile GVApp pour connaître le statut de leur vol.

? Les contrôleurs aériens français ont annoncé une grève de mercredi 8, 19h à vendredi 10 mai, 6h. Des retards et annulations sont attendus de/vers la France. Nous vous recommandons de contacter votre compagnie aérienne pour + d’infos sur le statut de votre vol. #GeneveAeroport — Genève Aéroport (@GeneveAeroport) 8 mai 2019

(24 heures)