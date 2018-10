Guillaume Barazzone révèle avoir été invité par un ami à Abu Dhabi

Guillaume Barazzone s’est livré mercredi à un “strip tease d’agenda”, pour reprendre les mots d’Eric Bertinat, président du Conseil municipal de la Ville de Genève. Après avoir répondu à une question orale, il a indiqué en plénière vouloir protéger ses collègues du Conseil administratif en reconnaissant avoir assisté au Grand Prix de Formule 1 d’Abu Dhabi l’an passé, sur invitation d’un ami. L’élu PDC avait reçu plusieurs sollicitations de journalistes ces derniers jours. Plusieurs sources font état de vacances financées par des dirigeants du pays du Golfe, laissant planer la crainte d’une nouvelle affaire semblable à celle touchant le conseiller d’Etat Pierre Maudet. Le magistrat le conteste.

Guillaume Barazzone a tenu à réfuter tout lien avec l’Etat émirati. “Aucun dignitaire du régime n’a évidemment financé ce voyage privé”, explique l’élu PDC. Ce dernier a fait le déplacement seul et conteste toute partie officielle. “Je me suis reposé à la plage, j’ai été visiter le musée du Louvre et me suis rendu au Grand-Prix”, indique le conseiller national. Il concède tout au plus avoir “salué un certain nombre de personnalités dans le cadre du GP”.

Il reconnaît toutefois avoir été invité par un ami et n’avoir réglé ni vols, ni hôtel, ni places pour la course. “C'est un ami proche qui a payé tout le voyage”, précise Guillaume Barazzone. Cet homme est un avocat espagnol qui habite à Abu Dhabi, selon le magistrat. “Il ne travaille pas pour le gouvernement d’Abu Dhabi et je n’ai pris aucune décision le concernant”, tient à clarifier le conseiller administratif. (24 heures)