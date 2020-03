HFR: Nouveau système de rémunération des médecins

L'Hôpital fribourgeois (HFR) introduira au 1er juillet un nouveau système de rémunération pour ses quelque 160 médecins cadres. La grande majorité a signé un nouveau contrat qui prévoit un plafonnement du salaire annuel brut à 600'000 francs.

La masse salariale totale restera inchangée, a rappelé mercredi l'HFR dans un communiqué. Le nouveau système proposera une rémunération conforme au marché, assurant des salaires compétitifs et attrayants, tout en accordant une importance accrue au «succès global de l'entreprise».

Son application «aisée et standardisée» offre notamment davantage de clarté du point des vue des salaires au sein des différentes disciplines. L'HFR se réjouit de constater que pratiquement tous les médecins cadres ont désormais signé le contrat. Des discussions finales sont en cours avec les derniers cas ouverts.

Tendance suisse

Après l'expiration du délai à fin janvier, la direction de l'HFR a encore mené quelques entretiens individuels. Le nouveau système de rémunération s'inscrit dans la tendance des hôpitaux suisses qui réduisent la part variable du salaire liée à la quantité pour augmenter la part fixe.

La part variable est liée à la performance et aux objectifs, tandis que la part fixe dépend principalement de la fonction et des salaires pratiqués sur le marché. Le salaire annuel brut est plafonné à 600'000 francs, et il ne sera plus versé d'honoraires, explique encore l'HFR. (ats/nxp)