Hangars en feu et explosions à la gare

Un incendie faisait rage mercredi soir tout près de la gare d'Evionnaz, en Valais. Deux hangars étaient en feu et plusieurs explosions ont retenti, possiblement dues à des bonbonnes de gaz. Deux personnes ont été incommodées par la fumée.

Vers minuit, les pompiers tentaient toujours de maîtriser la situation. «La lutte se poursuit», a indiqué à l'agence Keystone-ATS Stève Léger, porte-parole de la police cantonale valaisanne.

Alertés vers 20h30, les pompiers et la police se sont déployés en nombre sur le site de l'incendie, a ajouté M. Léger. Des renforts de sapeurs sont venus de Monthey et de Martigny. Un train d'extinction et de sauvetage est arrivé de Lausanne. L'information a été relayée dans la foulée par Canal9 sur les réseaux sociaux.

Un incendie dévaste des dépôts près de la gare d'Evionnaz (VS) https://t.co/GUM1uJgmH0 pic.twitter.com/sJu41eeWHf — RTSinfo (@RTSinfo) 20 juin 2018

Une maison à proximité a dû être évacuée. Les pompiers s'activaient à la protéger des flammes, a encore souligné le porte-parole. Toute la zone a été bouclée.

Le trafic ferroviaire, interrompu dans un premier temps, a pu reprendre vers 23h30. En raison des importantes volutes de fumée, les automobilistes sur l'autoroute A9 à proximité étaient appelés à la prudence par une alerte inforoute. (ats/nxp)