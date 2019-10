Hans Stöckli en tête, la Verte Regula Rytz devant l'UDC

Il faudra attendre le 17 novembre pour connaître la composition de la représentation bernoise au Conseil des Etats. Le socialiste Hans Stöckli est arrivé en tête, sans pour autant atteindre la majorité absolue au premier tour.

Derrière l'ancien maire de Bienne, qui récolte 122'263 voix, la verte Regula Rytz a créé la surprise en engrangeant 119'960 voix. Dans ce canton à tendance clairement bourgeoise, elle est parvenue à devancer l'UDC Werner Salzmann , qui la talonne de très près avec 119'630 voix.

15 candidats pour 2 fauteuils

La candidate du PBD Beatrice Simon a réalisé un score étonnamment faible, avec 82'283 voix. L'objectif de la conseillère d'Etat PBD était de conserver le siège laissé vacant par son collègue Werner Luginbühl, mais elle a dû se contenter de la quatrième place.

Les conseillères nationales Christa Markwalder (PLR), Kathrin Bertschy (Vert'libéraux) et Marianne Streiff (PEV) ont essuyé une claire défaite. Elles ont obtenu respectivement 61'904, 48'076 et 24'139 voix.

Quinze candidats briguaient les deux fauteuils de sénateur. Huit d'entre eux passaient toutefois d'emblée pour des outsiders, crédités de peu de chances. Aucun d'entre eux n'a atteint le quorum des 3%. Parmi eux, Pascal Fouquet du Parti pirate a réalisé le meilleur score avec 10'424 voix.

Concertation entre partis alliés

Le socialiste Hans Stöckli, qui a dominé ce premier tour, a indiqué son intention de s'entretenir avec les Verts dès lundi. Même son de cloche du côté de l'UDC Werner Salzmann: ce dernier a déclaré vouloir rencontrer les représentants des partis bourgeois au lendemain des élections et communiquer ses intentions mardi. La PBD Beatrice Simon a également évoqué la perspective d'une telle réunion.

Le co-président des Verts, Jan Remund, a relevé que son parti avait convenu avec le PS que les deux partis s'entendraient sur une candidature commune au deuxième tour. Seul le candidat disposant du maximum de chances devrait se lancer dans la bataille.

Or il ne s'agira pas obligatoirement d'Hans Stöckli, selon Jan Remund. Un écart plus important était attendu entre ce dernier et Regula Rytz. «Nous devons au minimum en discuter», a déclaré le responsable des Verts. Les partis ont jusqu'à mardi pour communiquer leurs intentions quant au deuxième tour qui aura lieu le 17 novembre.

(ats/nxp)