Horaire CFF: améliorations grâce au Léman Express

Le changement d'horaire des CFF le 15 décembre sera marqué par le lancement du Léman Express. Grâce au nouveau RER transfrontalier de l'agglomération genevoise, l'offre en matière de mobilité va faire un saut historique dans la région.

Avec 45 gares et 230 kilomètres de lignes, le Léman Express sera le plus grand réseau ferroviaire régional transfrontalier d'Europe, ont indiqué mardi les CFF dans un communiqué sur les changements d'horaire au 15 décembre. Le réseau ira de Coppet (VD) à Annecy (F), Evian-les-Bains (F) ou encore Bellegarde (F). Six trains par heure et par sens circuleront en semaine entre Genève et Annemasse (F).

Temps de parcours réduits

Le coup d'envoi de ce réseau est rendu possible par l'achèvement de la ligne CEVA et de ses cinq gares genevoises, après huit ans de travaux, ainsi que par la rénovation de la gare d'Annemasse.

Les temps de parcours dans l'agglomération seront fortement réduits. Le trajet Genève-Annemasse ne prendra, par exemple, que 22 minutes, contre plus de 50 minutes aujourd'hui, soulignent les CFF.

Chablais mieux desservi

La fin de ces travaux et de ceux dans le tunnel de Burier, entre Montreux (VD) et Vevey (VD), permettra aux CFF de prolonger le RegioExpress: son terminus sera Annemasse et, deux fois par heure, St-Maurice (VS).

Le Chablais sera ainsi mieux desservi, puisque les voyageurs pourront joindre les deux bouts du lac sans changement. Le nombre de places assises augmentera de 40% grâce à des trains plus longs.

Les CFF testeront une nouvelle offre pilote, afin de répondre au développement de la mobilité des pendulaires dans le Chablais en direction de l'Arc lémanique. Le Regio Express St-Maurice-Annemasse partira en semaine de Monthey (VS) à 05h43 pour arriver à 07h40 à Genève et à 08h03 à Annemasse. Cette offre pourra évoluer en fonction de son succès.

Train Verbier Express

D'autres changements sont prévus en Suisse romande. L'horaire de l'InterRegio Brigue-Genève-Aéroport permettra à nouveau d'attraper le train pour Lucerne à Lausanne, avec des arrêts supplémentaires à Loèche (VS). Et la capacité des trains sera améliorée, grâce à des trains duplex.

Dès le 21 décembre, le Verbier Express circulera les samedis et dimanches entre Genève-Aéroport et le Châble (VS). Il permettra de rejoindre les domaines skiables de Verbier (VS) et de Bruson (VS).

Travaux d'entretien

Les travaux d'entretien de l'infrastructure vont se poursuivre en 2020, notamment afin d'accroître les capacités du réseau. Des chantiers auront lieu sur la ligne Lausanne-Berne, avec une interruption totale du trafic du 24 juillet au 9 août entre Fribourg et Thörishaus/Berne.

La ligne Delémont (JU)-Delle (F) sera, elle, totalement interrompue du 4 juillet au 9 août. Dès le 31 août, les travaux d'assainissement de la ligne Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds débuteront en soirée. Les chantiers se poursuivront sur l'axe Genève-Lausanne pour doubler sa capacité. Des travaux d'entretien auront aussi lieu sur la ligne du Simplon ainsi que sur le versant italien du Simplon. (ats/nxp)