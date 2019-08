Horlofolies: 3 jours d'ambiance vous attendent

Plus de 130'000 personnes sont attendues à La Chaux-de-Fonds de vendredi à dimanche à l'occasion de la 46e Braderie et 9e Horlofolies. Musique, déambulations, stands de nourriture et de boissons sont au programme de la manifestation.

Le grand rassemblement biennal chaux-de-fonnier, entièrement gratuit, «proposera des concerts d'artistes aussi réputés que Oesch's die Dritten, Richard Galliano et Camille Bertault. Une trentaine de groupes déambuleront le long de l'artère principale», indiquent les organisateurs.

En lien avec le 10e anniversaire de l'inscription de la ville et du Locle au Patrimoine mondial de l'Unesco, la compagnie Louxor et son horloge géante arpenteront le Pod en nocturne, une première dans l'histoire des Horlofolies. Autres innovations: des navettes de bus nocturnes gratuites et l'utilisation de verres réutilisables.

Durant les trois jours de la manifestation, quelque 200 stands et guinguettes, tenus par des associations ou sociétés locales, permettront aux visiteurs de se désaltérer ou de se sustenter. (ats/nxp)