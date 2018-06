Il aurait joué au gourou pour violer une gardienne

Le détenu suspecté d’avoir violé une gardienne à Curabilis le 20 juin (notre édition du 21 juin) se prenait pour une sorte de marabout. «C’est comme si j’avais été envoûtée», explique la plaignante durant son audition par la police. Le prévenu, condamné à deux reprises par le passé pour viol, a connu la fonctionnaire il y a plus de sept ans à la prison de Champ-Dollon.

Comme nous le révélions la semaine dernière peu après les événements, le détenu a été admis à Curabilis, établissement qui renferme des condamnés souffrant de troubles psychiques, il y a un an et demi. L’homme sollicitait la plaignante régulièrement pour discuter, l’inviter à jouer au billard, mais aussi pour remplir de la «paperasse».

Il prie avec deux chapelets

Selon nos renseignements, le mois dernier, l’homme a commencé à se donner des airs de gourou. Il lui parlait de vaudou, de marabouts et d’esprits. «Il me demandait parfois de choisir des chiffres, poursuit la fonctionnaire lors de sa déposition. Il défaisait un morceau de papier et le bon chiffre était écrit dessus. (…) Il m’a expliqué qu’ils pouvaient me jeter une malédiction.»

Le matin du 20 juin, il lui demande un coup de main pour répondre à un courrier de l’État. Elle lui conseille d’écrire lui-même la lettre, qu’elle propose de relire avant l’envoi. Vers 15 h, il la sollicite une nouvelle fois dans ce sens. Elle entre dans sa cellule et décrit une soudaine emprise. «C’est comme s’il m’avait happée. Il était comme possédé.» L’homme passe au tutoiement. «Il m’a demandé d’enlever ma ceinture de sécurité.» Elle refuse. «Il me l’a décrochée.» Elle se retrouve tétanisée. «Je n’ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Il m’a dit que maintenant j’allais faire ce qu’il me dirait.» C’est à ce moment qu’il aurait commencé à la menacer: «Si tu ne le fais pas, ton fils aura des répercussions.»

Le prévenu aurait parlé de sept mystérieuses personnes présentes avec eux dans la cellule, qui avaient des pouvoirs et qui s’en prendraient à l’enfant. La mère imagine alors la mort de son fils. «J’ai perdu pied. Je ne comprenais plus rien. Je me suis soumise. (…)» En proie à la panique, elle décrit un homme très violent verbalement et dans son regard. «Écoute-moi, tu m’appartiens», aurait-il dit. Le prévenu prend deux chapelets et prie au-dessus d’elle.

Elle sanglote mais ne crie pas: «Je lui ai demandé d’arrêter et de me laisser partir. J’ai dû le répéter au moins 300 fois. Il m’a ordonné d’arrêter de pleurer.» Elle ne se débat pas, dit-elle, mais il lui tient les bras. «J’essayais d’atteindre l’alarme, que je n’arrivais pas à toucher. Il me mettait la main sur le torse. Plus ça allait, plus j’étais soumise pour que ça s’arrête.» C’est dans ce contexte que serait intervenu le viol. «Je continuais à pleurer. À trembler (…) Il m’a demandé de l’embrasser. J’ai tourné la tête en lui disant que je ne pouvais pas. Il s’est arrêté assez soudainement, comme s’il avait eu un moment de lucidité.»

Une femme courageuse

Après les faits, il lui aurait fait promettre de n’en parler à personne. La gardienne sort de la pièce, se rend dans la cellule adjacente pour récupérer un document avant de redescendre dans son local et appeler la hiérarchie. Il est 15 h 45. Pour la gardienne, tout cela a duré des heures. «C’était interminable (…) C’est la peur qui m’a empêchée de hurler.» Contacté, Me Jean-Bernard Schmid, avocat de la gardienne, explique que sa cliente, «une excellente professionnelle, extrêmement courageuse, est particulièrement choquée».

«Pas de violence physique»

Défenseur du prévenu, Me Nicola Meier conteste toute contrainte: «Il me paraît difficile d’être contraint par des esprits, même au nombre de sept. Et je peine à imaginer que la magie noire se soit emparée de Curabilis… C’est pourtant la seule raison donnée par la plaignante pour expliquer qu’aucune violence physique n’ait été exercée, qu’elle se soit entièrement déshabillée seule, qu’il n’y ait eu aucun bruit et que les boutons d’alarme présents dans chaque cellule et sur sa propre ceinture n’aient jamais été actionnés!» Jugeant les commentaires de son confrère de la défense plutôt réducteurs par rapport au dossier et inutilement ironiques, Me Jean-Bernard Schmid précise que sa cliente souhaite avant tout le respect de sa vie privée. (24 heures)