Il lui donne une dizaine de coups de pied dans la tête

Il ne s’y attendait pas. En quelques secondes, un Bolivien de 21 ans s’est retrouvé encerclé de policiers. Selon nos renseignements, ce jeune homme a été arrêté la semaine dernière au centre commercial Planète Charmilles, à Genève. Il est soupçonné d’avoir commis une agression sauvage à Plainpalais. Le tabassage qui lui est reproché a eu lieu le 18 décembre devant la sortie d’une boîte de nuit au boulevard du Pont-d’Arve.

Recherché depuis plus d’un mois, le prévenu, qui se retrouvera poursuivi pour tentative de meurtre, est suspecté d’avoir, la nuit des faits, frappé à la tête un compatriote de 22 ans qui sortait, comme lui, d’un dancing vers 4 h du matin. L’agression n’a pas échappé à la caméra de surveillance de l’établissement. On voit très bien que la victime reçoit, selon le rapport de police, près d’une dizaine de coups de pied à la tête et un à l’épaule. À chaque assaut, on voit tout le corps du malheureux tressaillir.

Un client filmait la scène

Viser la tête est appelé la «technique des penalties» dans le jargon policier. Une barbarie très en vogue inspirée des jeux vidéo mais qui rappelle des agressions bien réelles comme celles de deux hommes tabassés à Saint-Jean en janvier 2017. La caméra révèle encore un autre fait glaçant: l’agression a eu lieu sous les yeux d’un témoin qui a décidé de sortir son téléphone. Pour appeler les secours? La police? Non, juste pour filmer la scène… Le voyeur identifié risque théoriquement de se voir reprocher son attitude, notamment sous l’angle de l’omission de prêter secours.

Expertise requise

Une fois son forfait accompli, l’agresseur disparaît du champ de vision de la caméra. Pour prendre la fuite? Peut-être. Pourtant on le revoit passer sur les lieux quelques minutes plus tard pour mettre la victime en position de sécurité. S’était-il ravisé? Interrogé la semaine dernière, le suspect dit aujourd’hui avoir peu de souvenirs des faits.

Selon une source, les deux Boliviens se sont disputés pour une vague histoire de dettes s’élevant… à 15 francs. Les esprits se sont échauffés devant le dancing. Sur les images de vidéosurveillance, on distingue la victime qui fait une sorte de prise au prévenu. Les deux hommes sont ensuite tombés. «Le plaignant a ensuite reçu 8 coups à la tête, dont 7 lorsqu’il était au sol», précise Me Yann Lam, avocat du jeune prévenu.

Dans son malheur, la victime, qui est aujourd’hui hors de danger, a eu une chance: lorsqu’il se trouvait par terre, sa tête était proche d’une paroi. Les coups de pied reçus ont été à chaque fois «amortis» par le mur. Ce qui a probablement pu limiter les lésions cervicales. Pour l’attester, une expertise, confiée au médecin légiste, déterminera l’étendue du risque mortel.

Sans antécédents

À ce stade, peu d’informations filtrent sur l’état de santé psychique et physique de la victime bolivienne. Seule une attestation médicale se trouve dans la procédure. On y apprend que ses dents et ses gencives ont été endommagées et son visage (tempes, mâchoires) est recouvert de tuméfactions et d’hématomes. Le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a ordonné la détention provisoire du suspect pour une durée de trois mois. Les juges ont justifié leur décision en invoquant le risque de fuite du prévenu ainsi qu’un risque de collusion. En effet, la victime et l’agresseur présumé ne seront confrontés qu’à la fin du mois dans le bureau du Ministère public.

Mais comment la police a-t-elle mis la main sur le suspect qui n’a jamais eu maille à partir avec la justice? «Les images de vidéosurveillance étaient de bonne qualité, relève un informateur. Le reste c’est de l’enquête de terrain.» (24 heures)