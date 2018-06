«Il n’avait pas d’argent, il me l’avait dit»

À l’écouter, le mobile du crime ne tiendrait pas. Au premier jour du procès du meurtre du Seujet, le prévenu, un ancien conseiller municipal MCG à Carouge en détention préventive depuis trois ans, plaide l’innocence devant le Tribunal criminel. Il est accusé d’avoir tiré en mars 2015 deux coups de feu dans la tête d’un ami septuagénaire, au moyen d’une carabine, pour une affaire d’argent. Il aurait emballé le corps dans trois couches de sacs-poubelles, de plastique et de fourre de duvet, et l’aurait transporté sur le balcon. Il aurait ensuite volé le véhicule, la carte bancaire et plusieurs effets personnels de la victime pour en tirer profit. Le meurtrier présumé continue à nier, notamment la motivation du crime: un prêt de 30'000 francs qu’il ne pouvait rembourser.

Selon lui, le senior «n’avait pas d’argent, il me l’avait dit. Il n’aurait pas pu m’en donner.» Il affirme que c’est au contraire lui-même qui lui a prêté cette somme. Pourtant, plusieurs échanges de messages attestent que c’est le défunt qui lui réclamait de l’argent dû.

Trouble narcissique

L’audition sur la situation personnelle de l’ancien cuisinier révèle une vie cousue de mensonges. Il reconnaît entre autres avoir prétendu toucher un héritage, fictif, et donné une fausse adresse à Carouge, «c’était une boîte aux lettres». Il ne semble pas se souvenir précisément des six condamnations qui figurent à son casier. «C’est possible, j’ai appris l’existence de certaines pendant la procédure.» En 2014, il se retrouve sans aucune source de revenu, avec une société en faillite, et s’endette auprès de plusieurs personnes. Son profil psychologique fait ressortir «un trouble narcissique et une tendance à la dissimulation». Il confie s’être «créé un mur, pour [se] protéger». Sans vraiment admettre un problème d’alcool, il raconte en avoir quasi arrêté la consommation à la suite d’une pancréatite.

«Il m’avait laissé sa carte en me disant que je pouvais me rembourser»

Manifestement perturbé à l’évocation de son parcours privé, il retrouve un peu d’aplomb lors des questions sur les faits reprochés. Il a presque réponse à tout. La veille du drame, il écrit à sa femme «tout ça sera bientôt fini». «Car j’attendais de l’argent», d’un autre. S’il admet avoir vu la victime à son domicile le jour du meurtre, il dit penser qu’elle est directement partie en Afrique ensuite. Pourquoi retourne-t-il dormir dans l’appartement en question le soir même? «La situation était assez compliquée avec mon épouse.» Il effectue les mois suivants plusieurs retraits avec la carte bancaire du disparu, pour un montant total de plus de 6500 francs. «Il m’avait laissé sa carte en me disant que je pouvais me rembourser» pour les prêts prétendument accordés. Il vend aussi des objets du défunt dans un dépôt spécialisé et en retire quelque 600 francs. Selon lui, ces effets lui ont été confiés par un tiers. «Je ne me suis pas douté qu’il s’agissait des affaires de quelqu’un que je connaissais.» Lors d’une perquisition à son domicile, le sang de l’aîné est retrouvé à l’extérieur de gants de nettoyage, et son ADN à l’intérieur. «J’ai utilisé ces gants pour nettoyer l’appartement et la voiture. Les traces de sang n’étaient pas visibles à l’œil nu.» Quant à la carabine retrouvée chez lui, il dit l’avoir «trouvée dans le coffre de la voiture» du vieil homme.

Dossier lacunaire

La défense, qui dénonçait «un dossier lacunaire», notamment concernant la prise d’empreintes, la géolocalisation, ou le rapport de voisinage, a vu toutes ses demandes rejetées. Par ailleurs, l’homme de 46 ans est visé par trois autres plaintes pour escroquerie et faux dans les titres ainsi qu’injures et menaces.

La fille du septuagénaire, qui fêtait tristement ses 29 ans en ce premier jour de procès, n’a pu retenir ses larmes. Durant son audition, elle a décrit un «papa aimant, protecteur, une enfance merveilleuse». En conflit avec son père depuis qu’elle était retournée chez sa mère, elle regrette de ne pas avoir «eu le temps de me réconcilier avec lui». Elle décrit un père «très naïf», entouré de «vautours», «d’escrocs», et très généreux: «il donnait le peu qu’il avait».

Lundi auront lieu les auditions des témoins. (24 heures)