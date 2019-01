«Il s’est radicalisé au Petit-Saconnex dès 2011»

Le patron du Bureau central d’investigation judiciaire (BCIJ) marocain, Abdelhak Khiame, a dirigé le démantèlement de la cellule djihadiste impliquées dans l’assassinat de deux étudiantes scandinaves dans la nuit du 16 au 17 décembre dernier. Il détaille le profil du ressortissant suisse pris dans la nasse au lendemain d’une enquête éclair.

Est-ce que vous pouvez détailler le profil du ressortissant suisse arrêté dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat de deux étudiantes scandinaves?

C’est un suisse qui se fait appeler abou Yahia ou Abdulah. Il est arrivé au Maroc en 2015. Il a d’abord essayé de rejoindre une école coranique dans le sud du royaume puis il s’est installé à Marrakech. Il y a rencontré un salafiste traditionnel auquel il a expliqué vouloir perfectionner ses connaissances en matière théologique. Par la suite, il s’est rapproché d’un imam qui officie dans une mosquée anarchique dans la banlieue de Marrakech). C’est là qu’il est entré en contact avec l’émir de cellule djihadiste impliquée dans l’assassinat de deux étudiantes. C’est d’ailleurs ce même émir qui a décapité l’une des deux victimes.

On sait quel a été son parcours auparavant?

Selon les informations dont nous disposons, il a été converti à l’islam dans la mosquée du Petit-Saconnex près de Genève en 2011. Avec d’autres convertis qui ont le même profil que lui, il a assisté à des prêches qui étaient animés par deux imams français, des convertis eux aussi. Ces derniers ont d’ailleurs été expulsés de ce lieu de culte pour avoir encouragé des fidèles à faire le djihad. Une fois radicalisé, il aurait ensuite projeté d’attaquer une bijouterie pour financer son départ vers la Syrie et rejoindre Daech. Il a finalement décidé de rejoindre un pays musulman. Après avoir hésité entre la Tunisie et l’Algérie, il a choisi le Maroc.

En savez-vous de plus sur son environnement familial?

Il est derrière la conversion de plusieurs personnes de sa famille. Sa grand-mère, deux oncles et sa sœur.

Quel est son degré d’implication dans la cellule que vous venez de démanteler?

Il a participé à plusieurs réunions secrètes avec les membres de cette structure. Il n’est pas directement impliqué dans l’assassinat des deux étudiantes mais il connaissait les auteurs. Ensemble, ils ont visionné des films de propagande de Daech. Il était en contact avec un opérationnel de Daech en Syrie via la messagerie Telegram. Cet homme qu’il avait rencontré en Suisse lui faisait passer des vidéos de décapitations.

Lui-même projetait-il de mener des actions violentes?

Oui. Avec les autres membres de cette structure, il envisageait de commettre des actions sur le sol marocain visant les services de sécurité ou des touristes. Il a amené certains membres à s’entraîner au tir dans un champ avec cartouches à blanc et a même recruté des subsahariens avec lesquels il projetait aussi de rejoindre les branches de Daech au nord Mali.

Que risque-t-il?

Il sera condamné au titre de la loi antiterroriste 2003 pour avoir évolué dans une structure qui projetait de commettre des actes terroristes à l’intérieur de royaume du Maroc.

Y a-t-il d’autres ressortissants suisses impliqués dans des cellules djihadistes?

Là, vous me posez une question opérationnelle à laquelle je ne peux pas répondre maintenant. Cela rentre dans le cadre de la coordination de nos services avec d’autres pays.

Avant cette affaire, quel était le niveau de collaboration entre la Suisse et le Maroc?

Nous sommes en bons termes avec les services sécurité et je suppose que nos services de renseignements coopèrent. Mais au regard de ce qui vient de se passer, je pense qu’il faudra sans doute renforcer nos relations. Il faut bien avoir en tête que l’extrémisme menace l’humanité. C’est un fléau qui peut frapper n’importe où et à n’importe quel moment avec des moyens rudimentaires. Sans une coopération renforcée entre tous les services de renseignements nous ne pourrons pas les vaincre.

Daech constitue toujours une menace importante?

La disparition de Daech de la zone Syro-irakienne ne signe pas la fin de cette idéologie. La première menace, ce sont les combattants qui vont rentrer chez eux ou aller dans d’autres pays. La seconde, ce sont les gens perdus qui s’auto-radicalisent en surfant sur internet. La lutte va être longue.

Quel rôle le Maroc peut-il jouer?

Depuis les attentats de Casablanca en 2011, le Maroc a mené une politique de lutte contre le terrorisme qui s’est révélée très efficace. Nous avons démantelé de nombreuses cellules sur notre territoire et nous avons aussi empêché des attentats en France, en Belgique au Danemark et dans plusieurs autres pays. Nous allons continuer.

