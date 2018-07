Il se fait bousculer et voler à un distributeur

Il était 12h15 samedi à Bienne quand un homme a été victime d'un brigandage commis par deux inconnus alors qu'il voulait retirer de l'argent à un distributeur automatique de billets. Selon les premiers éléments, l'homme était sur le point de retirer de l'argent liquide au distributeur automatique de billets à la poste de Marché-Neuf, côté Rue du Marché-Neuf lorsque brusquement il a été poussé par deux hommes. Les auteurs ont ensuite pris de l'argent liquide et se sont enfuis à pied, contournant le bâtiment en direction de la rue Ernst-Schüler. L'homme n'a pas été blessé.

Appel à témoins

Les auteurs sont décrits de la manière suivante: deux hommes mesurant entre 175 et 180 cm, âgés entre 20 et 30 ans, minces et de couleur de peau claire. Ils ont les deux les cheveux courts et foncés. Lorsqu'ils ont commis l'acte, l'un des auteurs portait une chemise blanche et un pantalon long. L'autre avait un haut foncé et portait également un pantalon long. La police cantonale bernoise a ouvert une enquête et cherche des témoins. Les personnes ayant fait des observations ou ayant des informations sur les auteurs sont priées de s'annoncer au numéro de téléphone au 032 324 51 11.