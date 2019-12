«Il va falloir changer fortement notre mode de vie»

Genève devra avoir réduit à néant ses émissions de carbone à l’horizon de 2050. Le Conseil d’État a renforcé mercredi les ambitions du canton en matière climatique, répondant ainsi à l’adoption quasi-unanime par le Grand Conseil d’une motion en ce sens, le 18 octobre. Président du gouvernement, Antonio Hodgers s’explique.

Vous décrétez l’urgence climatique. N’est-on pas dans la gesticulation?

Il y a un aspect déclaratoire certain, mais la politique, c’est aussi les symboles, c’est marquer une orientation. Pour le Conseil d’État, il y a ce nouvel objectif: la neutralité carbone en 2050, précédée d’une étape en 2030 avec une réduction de 60% des émissions alors que le plan climat actuel prévoit -40%. Notre déclaration n’est donc pas creuse: on durcit clairement les objectifs.

Le texte originel du projet de motion prévoyait d’anéantir les émissions en 2030 déjà. Ne manque-t-on pas d’ambition?

Nous préparons depuis des mois avec l’Université de Lausanne un plan de mesures pour atteindre les -60%. Nous le présenterons ces prochains mois. Il est extrêmement ambitieux. Les gens se rendront compte à quel point nous sommes dépendants du carbone. Atteindre ces objectifs impliquera des changements très forts de notre mode de vie et des investissements publics conséquents.

Qu’est-ce qui va changer? On sait par exemple qu’une grosse part des émissions émanent du bâti...

Le bâti et la mobilité provoquent plus de 60% des émissions, soit le triple des effets de l’aviation. On paie plein pot le fait que Genève n’a pas su bâtir pour ses actifs, a exporté sa crise du logement et engendre ainsi 650 000 passages quotidiens de la frontière cantonale, surtout en voiture. Ajoutez à cela l’habitat dispersé qui est un gouffre énergétique en comparaison avec un immeuble moderne. La rénovation et la ville des courtes distances constituent le point numéro un. L’autre gros morceau, c’est la consommation, la façon de faire ses achats ou de s’alimenter. Mais là, les compétences cantonales sont réduites.

Devra-t-on passer par des mesures contraignantes?

Oui, ou en tout cas par des désincitations fortes. Mais cela tient notamment à l’organisation de notre territoire. Si on l’aménage de façon à avoir moins de voitures, grandes sources de CO2, et d’en avoir moins besoin, la contrainte se transforme en liberté. C’est moins de stress dans les bouchons, plus de temps en famille, une vie plus détendue. Il en va de même pour l’alimentation. Manger local, frais et de saison, c’est bon pour la planète, mais ça l’est aussi pour notre santé et nos agriculteurs. On renouera avec le plaisir de retrouver des fruits dont c’est à nouveau la saison. C’est un changement de valeur. Consommer tout et à tout moment n’est pas forcément la liberté ultime.

Si on parle de mobilité, est-il raisonnable d’attendre l'horizon 2050, comme c’est prévu, pour bâtir la diamétrale, ce nouveau RER?

Non, ça ne va pas. On ne peut pas décréter l’urgence climatique tout en se disant qu’on ne clouera plus un rail avant 30 ans. Le gouvernement genevois doit s’y atteler en priorité. On a sans doute perdu trop de temps ces dernières années à plaider la traversée du lac, ce projet du XXe siècle. On s’apprête à inaugurer le CEVA, mais il nous en faut deux ou trois autres pour faire face à l’essor de notre métropole et à l’explosion des flux pendulaires en l’absence d’infrastructure ferroviaire. Le train est non seulement plus écologique, mais aussi plus performant et efficace pour le fonctionnement de notre agglomération. À ce titre, l’écologie ne s’oppose pas à l’économie.

À la COP25 de Madrid, on annonce ce mercredi que les émissions ont encore crû de 0,6% cette année, malgré toutes les promesses. Franchement, peut-on encore gagner la bataille?

La planète va se réchauffer, c’est sûr. Si on avait pris des mesures fortes il y a vingt ou trente ans, il aurait été possible d’empêcher le réchauffement et cela aurait été bien moins cher et plus facile. Maintenant, c’est une chose d’avoir un climat qui grimpe de deux degrés et c’en est une autre si le réchauffement atteint sept ou huit degrés, comme le projettent les scénarios du GIEC, avec des répercussions dramatiques. Il vaut donc la peine d’agir et cela même à l’échelle de notre petit pays qui ne forme qu’un millième de la population mondiale. C’est vrai que notre impact sur la biosphère ne peut être que limité. Mais il est dans notre intérêt d’agir. Le réchauffement provoquera des crises économiques et même des guerres. Les sociétés qui se seront préparées seront les plus résilientes.