Interruptions de trafic sur le rail dans quatre cantons romands

Des milliers de voyageurs doivent se préparer à de gros tracas ferroviaires dans les cantons de Vaud, Fribourg, Neuchâtel et Berne, le printemps et l’été prochains. Les CFF (Chemins de fer fédéraux) annoncent en effet «des interruptions totales du trafic» sur quatre tronçons du réseau. Et même pendant plus de trois mois, entre Palézieux et Moudon.

Les voyageurs seront en effet privés de trains entre ces deux communes vaudoises, du 23 mai au 16 septembre. Pendant cette période, les CFF procéderont sur ce tronçon notamment au renouvellement de ponts, d’un viaduc et à l’assainissement d’un tunnel, sans oublier l’entretien de murs de soutènement et le renouvellement d’une voie. Un projet à 54 millions de francs en tout.

Deux autres tronçons sont concernés par les mêmes privations cet été : La Chaux-de-Fonds-Sonceboz, du 5 juillet au 19 août, et Fribourg-Grolley du 9 au 26 août. Tout sera déjà fait au printemps, du 27 avril au 20 mai, entre Yverdon et Estavayer. Parmi ces quatre chantiers, le Fribourgeois retient une attention particulière. Il s’agit en effet d’effectuer un déplacement global de la gare de Givisiez. Opération qui facilitera les relations avec Payerne et Morat, tout en instaurant la cadence du quart d’heure entre Givisiez et Fribourg. Un projet à 55 millions de francs en tout.

Pour chacun de ces chantiers, les CFF assureront des alternatives aux trains pendant les périodes d'interruption totale du trafic ferroviaire. La plupart du temps, il s'agit de bus. Comme entre Yverdon et Estavayer, par la route Cheseaux, entre Moudon et Palézieux ou entre Moudon et Lausanne, via le métro M2. Ces solutions de rechange restent contrariantes, certes. Les interruptions totales gardent néanmoins leurs vertus. «Nous pensons notamment à une limitation de l'impact des travaux de nuit sur les riverains et une rapidité d'exécution accrue», indique Cédric Lacatelli, chef de projet. (24 heures)