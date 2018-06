«J’ai pleuré quand j’ai su que je ne verrais pas le pape»

41 000

Les fidèles ont répondu en masse à l’annonce de la venue du pape François aujourd’hui:personnes se rendront à la messe à Palexpo. Rencontre avec quelques Genevois qui racontent la manière dont ils vivent leur foi et ce que représente Sa Sainteté pour eux.

On se surprend à taper du pied en rythme. Surpris, parce qu’on est dans une église. Et que le morceau qui nous emballe égraine les «Saint est le Seigneur». Au micro et à la guitare, Fabrice Kaspar. Ce Genevois de 41 ans a fondé le groupe de rock chrétien P.U.S.H.

Fabrice, du monastère au rock chrétien

Fabrice Kaspar est tombé dans la marmite petit mais en est vite ressorti. Adolescent, il s’interroge sur Dieu et rejoint un groupe de jeunes. Lors d’une soirée de prière, «je me suis senti rempli de paix. La conviction que Dieu s’occupait de moi est venue m’habiter.» La flamme est allumée. Après des études de philosophie et de théologie, il se dit: «Autant aller jusqu’au bout.» Il intègre donc un monastère en Bourgogne, de 19 à 24 ans. «Je me sentais libre. Mais un jour, un responsable m’a dit que je risquais d’être à l’étroit.»

Retour à Genève, où il travaille à l’Hôpital de Loëx en jonglant avec une formation en animation socioculturelle, son engagement en paroisse et la composition de rock chrétien à partir de la Bible. Le groupe P.U.S.H (Pray Until Something Happens) naît en 2002 avec sept membres, pas tous catholiques ni même chrétiens. En vrac, pour jauger l’aura: 13 000 jeunes réunis à Paris, 100 dates de concert par an, un album de Noël diffusé à 330 000 exemplaires…

Fabrice Kaspar vit de sa musique jusqu’en 2015, où il réduit la voilure. Il est récemment devenu assistant pastoral. Le pape François est une source d’inspiration. Il ira le voir en famille, avec sa femme, Caroline, et leurs trois filles. «On va participer à un bel élan de foi. Ça va être émouvant.»

Juliana: «Quand j’ai su que je ne verrais pas le pape, j’ai pleuré»

«À 0 h 01, j’étais prête à prendre les billets pour la messe. J’ai attendu jusqu’à 2 h du matin, sans succès. À 7 h 35, le site a indiqué que c’était complet! Quand j’ai su que je ne verrais pas le «papa Francisco», j’ai pleuré.»

Juliana Knoll, 40 ans, est née à Mendoza, en Argentine, le pays de Sa Sainteté. Elle raconte avec un accent chantant et un débit bondissant qu’après des études en relations internationales, elle a voulu découvrir d’autres horizons et apprendre le français. Avant d’arriver en Suisse à 24 ans. Elle travaille aujourd’hui dans une agence de l’ONU, est mariée à Ralph et maman de jumeaux de 4 ans, Isabella et Rafael. La religion continue de l’imprégner. Que lui apporte-t-elle? «Ça m’aide dans mes moments de tristesse. Je prie et je trouve du réconfort. Je remercie aussi pour ce que j’ai.»

Elle se rend à la messe tous les dimanches, avec enfants et mari, «même s’il est protestant». Ils comptaient assister à la messe de François tous ensemble. «On avait pris congé. On le regardera à la TV, mais ce n’est pas la même chose. S’il savait qu’autant de personnes sont restées sur le carreau, il ne serait sûrement pas content!»

Ce pape a une signification particulière pour elle. Parce qu’il est Argentin, «humble et incarne la paix et la joie de vivre», mais surtout parce qu’elle est fière de ses actions: «Il a ouvert l’Église. Et parce que le jour où le pape a été élu, le 13 mars 2013, nous avons appris que j’étais enceinte de jumeaux! Je me souviendrai toute ma vie de cette journée.» Son mari ajoute en souriant: «Et en plus de tout ça, le FC Barcelone s’était imposé 4-0 face à l’AC Milan la veille!»

Randy: «J’attends la venue du pape autant que le Mondial!»

«La venue du pape, j’attends ça autant que le Mondial de foot, c’est énorme!» lâche en riant Randy Ahamba, 19 ans. Cet arbitre amateur et futur étudiant en médecine est responsable d’un groupe de jeunes à l’église Sainte-Croix, à Carouge. Il emmènera une partie de ses ouailles à la messe de Sa Sainteté et «j’en suis ravi, mais d’une force!»

Il vient d’une famille plutôt pratiquante, «mais après la première communion, j’ai tout arrêté». À 17 ans, retour sur les bancs de l’église. «Je voulais réessayer. À l’entrée, j’ai retrouvé un ami qui se chargeait de l’accueil. Il était tellement souriant, et les gens autour de lui aussi, que je me suis senti vraiment accueilli.» Si bien reçu qu’il y retourne et intègre le groupe de jeunes. Il se lance dans le cursus de la confirmation en mode express. Il se sent changer petit à petit. «En lisant les textes, en fréquentant certaines personnes, on évolue.» C’est-à-dire? «Je me sens plus sûr de moi et apaisé, parce que Dieu veille sur moi.»

Randy parle de sa foi comme il raconterait un bon match de foot, avec passion. Mais ça n’a pas toujours été aussi facile. La croix en pendentif est longtemps restée cachée sous le t-shirt. «J’en parlais peu au début, les gens ont des préjugés. Mais la majorité de mes potes respecte ma croyance. D’autres pensent que la religion, c’est pour les faibles, que c’est se bercer d’illusions… Ça mène à des débats animés! (il rit). Beaucoup veulent aussi savoir pourquoi j’y crois.» Que répond-il? «J’ai énormément de chance d’avoir la vie que j’ai. Ça me fait croire qu’il y a quelque chose qui veille sur moi. Même si parfois, on est mis à l’épreuve.»

Le jeune homme essaie d’aller régulièrement à la messe des jeunes au Sacré-Cœur, «où on met trop le feu!» Et la prière? «Dieu n’est pas une ligne téléphonique qu’on met en attente, c’est n’importe où, n’importe quand. L’essentiel est de garder un contact régulier pour que la relation reste intacte, comme avec un ami.»

Thobias le boxeur, baptisé à 18 ans, guide des jeunes

Son temple à lui a longtemps été un ring. Son Dieu avait des gants de boxe et décochait des uppercuts. La religion était reléguée au vestiaire. À la maison, on n’en parlait pas. «Mes parents n’ont pas un rapport serein avec ça, raconte Thobias San Antonio, 19 ans. Ils ont connu la dictature de Franco, la religion imposée, les écoles catholiques.» Thobias, lui, a toujours cherché des réponses à ses interrogations. «Je ne voulais pas forcément devenir croyant, j’étais juste curieux. Je me suis intéressé à l’islam comme au bouddhisme.»

Il y a trois ans, il participe à une messe des familles à Carouge. «Randy m’avait demandé d’aider à la mise en place. J’aime rendre service. Là, j’ai été touché par les gens, par leur bienveillance.» Il reviendra plusieurs fois avant d’être nommé animateur du groupe de jeunes. «Je n’étais alors même pas baptisé!»

Au même moment, sa vie accuse une fracture, le poignet est K.-O. «Je n’ai pas pu commencer ma carrière de boxeur… Je me suis dit que quelque chose de plus grand m’attendait.» Cette force n’est pas tombée du ciel mais lui est liée. «Plus je m’engageais dans l’Église et pour les autres, plus je lisais de textes, plus je me sentais changer. La religion a amélioré ma façon d’être. Ça m’a apaisé.» Ce «quelque chose de plus grand» sera l’association Pylsport, à but non lucratif, créée avec trois amis pour accompagner d’autres jeunes à travers le sport. Il dit avoir trouvé une religion qui lui correspond, «parce que c’est la religion de l’amour, de l’entraide». Un amour inconditionnel qui exclut toutefois certains… «J’ai mes propres opinions. Je ne suis personne pour priver des gens de s’aimer.» Thobias ne pourra pas se rendre à Palexpo: «Je finis tard le boulot…» De toute manière, il a déjà croisé la route de François, à Rome. «C’était émouvant de voir autant de personnes réunies en paix.»

Anne: «La starification me déplaît, mais il n’y peut rien»

Anne Deshusses-Raemy a 60 ans, deux enfants, quatre petits-fils et trois métiers au compteur. Côté cour, elle a été professeure de musique puis enseignante spécialisée. Côté jardin, elle a été bénévole à l’Église catholique de Genève et a dirigé sa chorale. Avant qu’en 2003, le jardin ne prenne le dessus: elle se lance dans des études de théologie à distance. «Je voulais apprendre l’hébreu et le grec pour lire les textes sans passer par les traductions. J’ai fini mon cursus en six ans, à 51 ans!»

Son engagement dans l’Église se fait alors plus important, elle devient assistante pastorale puis codirectrice de l’Atelier œcuménique de théologie, «destiné à tout chrétien qui se pose des questions sur la Bible comme sur le sens de la vie». En parallèle, la Genevoise est aujourd’hui responsable du service ForME, qui forme des adultes aux services dont l’Église a besoin.

Anne Deshusses-Raemy se rendra à Palexpo. Plus parce que ça fait partie de son monde professionnel que par envie absolue. «Je ne raffole pas des grands rassemblements. J’ai déjà vu le pape à Rome en 2013, il y avait des hommes en noir partout, une certaine hystérie. Cette starification me déplaît, mais le pape n’y peut rien.» Elle se réjouit de l’entendre. «Il ne trône pas, il ose faire autrement et pas toujours avec une politique de petits pas. Ce sont les paroles plutôt que l’homme qui m’importent. Je me rappelle encore les siennes à Rome: «Arrêtez de faire mais soyez.»

Venir tôt, prendre les TPG, un snack mais pas d’eau

Pour voir l'infographie en grand, cliquez ici.

Genève s’apprête à accueillir des dizaines de milliers de fidèles. 41 000 personnes se rendront à Palexpo pour suivre la messe du pape François. Parmi ces inscrits, on en dénombre 77% en provenance de Suisse romande, 12% de Suisse alémanique, moins de 1% de Suisse italienne et 11% de France voisine. Alors que l’événement est soumis à des restrictions hors normes, les visiteurs s’interrogent: où se parquer? Quel bus emprunter? Que faire durant les longues heures d’attente à Palexpo? Point pratique pour ce jour J.

Comment venir à Palexpo?

Un mot d’ordre: privilégier les transports publics. Il sera quasi impossible de trouver des places de parking à proximité de Palexpo. Par ailleurs, plusieurs routes seront interdites à la circulation. Les parkings de l’aéroport P1, P26 et P51 seront exclusivement réservés aux passagers détenteurs d’un billet d’avion. Ceux-ci, s’ils viennent de Lausanne, emprunteront la sortie d’autoroute de Meyrin, celle de l’aéroport étant fermée.

Alors on laisse sa voiture hors du canton: dès 9 h , les visiteurs pourront garer leurs véhicules dans des stationnements de délestage, à Divonne et au Vitam à Neydens, puis emprunter des navettes gratuites pour se rendre à Palexpo. Ou on prend le train: les CFF renforcent leurs lignes et mettent en place des trains spéciaux de Zurich pour Genève-Aéroport (départ à 9 h 40 pour une arrivée à 13 h 05 ), avec des arrêts intermédiaires à Fribourg et Lausanne notamment. Ou on prend le bus: il faudra emprunter les lignes 5, 10, 23, 28, 53, F et Y. Attention, les parcours des lignes 5, 23, 28 et 53 seront modifiés, certains arrêts supprimés ou déplacés autour de Palexpo («Palexpo-Halle 7» et «Arena-Halle 7»). Reste encore le vélo: un parking deux-roues sera disponible au Grand-Saconnex.

Quelles sont les conditions d’accès à la messe?

Il est indispensable de détenir un billet. Aucun sésame ne sera délivré sur place. Sans billet, rien ne sert de faire le déplacement à Palexpo, d’autant plus qu’aucune retransmission sur grand écran à l’extérieur n’est organisée. Les billets portent une indication de placement, avec un numéro de secteur. «Mais les visiteurs sont libres de choisir leur place dans le secteur», rappelle le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg.

Les portes de Palexpo ouvriront à 10 h et fermeront à 16 h 30 , une heure avant le début de la célébration, pour des raisons de sécurité. Il faudra donc s’y rendre suffisamment tôt, en tenant compte du temps que prennent les contrôles de sécurité. La Halle 7 fera office de sas, les contrôles seront draconiens, avec un système de scan comme à l’aéroport et des fouilles de sacs. La messe se terminera vers 19 h, il n’y aura pas de sorties différées, tout le monde sortira en même temps.

Ce qui est autorisé/banni

Il est interdit d’apporter des boissons, mais les snacks sont autorisés. Il sera possible d’acheter sur place à boire et à manger – des stands à cet effet seront présents – et des bouteilles d’eau seront distribuées gratuitement. Les chaises pliables sont prohibées. 95% des places sont assises. Il n’y aura pas de consigne ni de vestiaire à disposition.

Venir tôt… et s’ennuyer jusqu’à 17 h 30?

Palexpo indique qu’une fois à l’intérieur, les gens pourront prendre l’air sur les dizaines de mètres carrés en terrasse. Le diocèse ajoute qu’il y aura des stands «parmi lesquels flâner». Dès 14 h , des animations vidéo, des extraits de la retransmission en direct de la visite puis une répétition générale de l’événement, dont des chants, seront proposés.

Où suivre la messe sans billet?

Elle sera retransmise en direct sur la RTS et Léman bleu, ainsi que sur la radio Espace 2.

Où apercevoir le pape?

Difficile d’espérer croiser la star du jour hors de Palexpo. L’accès au Conseil œcuménique des Églises (COE), au Grand-Saconnex, et à ses alentours sera limité et réservé aux ayants droit. Impossible donc de se poser devant l’entrée du bâtiment pour attendre François… Même configuration pour l’Institut œcuménique de Bossey (VD), où le pape se rendra pour un repas à midi.

Infos sur Twitter @GenevePolice ou au 0800 909 400

