«J’ai réussi à faire sortir le diable»

Derrière ces masques, il y a des femmes: «Merci!»

Joanna va mieux. Sortie vendredi après dix jours d’hospitalisation à l’unité Covid-19 des HUG, elle avait envie de dire merci au personnel soignant qui l’a entourée et soutenue. Voici les billets qu’elle a écrits.



À Anaïs, étudiante en médecine. Un gazouillis d’oiseau dans un hall d’hôpital? Non, c’est Anaïs qui reprend du service. Toutes les heures, de jour ou de nuit, elle vient avec la panoplie des machines: pression, température, saturation en oxygène, pouls, rythme de respiration… Certes, elle regarde les machines, mais elle me regarde aussi, trouve un mot gentil d’encouragement, exprime l’enthousiasme de la jeunesse et m’explique qu’elle est étudiante en 5e année de médecine et vient aider le personnel débordé. «Bravo! C’est courageux», lui dis-je. «Mais non, on est très nombreux à faire ça», me répond-elle. Comme si leur nombre diminuait leur mérite. Bravo Anaïs et merci!



À Amina, infirmière de nuit. Quand je vois le chou des cheveux crépus s’agiter au-dessus d’une belle frimousse (que je devine belle sous le masque), pendant qu’Amina enfile la surblouse, mon visage s’illumine déjà. Son doux sourire, son regard intelligent, sa curiosité sincère lorsqu’elle me demande comment je vais sont autant de douceurs qui embaument mon cœur et mes poumons meurtris par ce terroriste de virus. Au milieu de la nuit, elle fait des efforts pour trouver de petites astuces afin d’éliminer des bobos et améliorer le confort des «branchés tuyautés» que nous sommes tous dans cette unité Covid-19. Et elle vous rend les services en toute modestie et avec une abnégation digne d’admiration. Merci Amina, vous êtes l’infirmière dont on rêve tous.



À Fernanda, aide hospitalière. Fernanda a la démarche d’une machine de guerre. C’est une brave soldate sur le front du coronavirus. Efficace, rapide, organisée. Si on ne la connaît pas, on la dirait inébranlable, presque insensible. Mais c’est une fausse impression. Fernanda s’est fait percuter sa voiture. Invitée par la police à aller déposer une plainte, Fernanda a préféré revenir aux HUG. La voiture peut attendre, pas les malades! Lorsque Fernanda réussit à grappiller quelques minutes entre la distribution des repas, la toilette des patients, les changements de draps, etc., elle n’en profite pas pour faire une petite pause. Elle vient avec la crème à la main et me propose de l’étaler sur les jambes ou le dos. Et quand je la salue en l’appelant ma bienfaitrice, elle me demande: «C’est quoi, bienfaitrice?»



Joanna