«Je ne trouve pas à qui confier la mosquée de Genève»

Changement de plan! Mohammad Abdulkarim Alissa, secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, très proche de la monarchie saoudienne, avait annoncé en janvier dans les colonnes du «Matin Dimanche» et sur le site web de «24 heures» que la mosquée du Petit-Saconnex ne sera plus gérée par la Fondation culturelle islamique de Genève (ndlr: qui est liée à la Ligue mondiale) mais confiée directement à la communauté des musulmans» du canton. La mosquée devait être remise à «un organe représentatif de tous». Plus facile à dire qu’à faire, nous a-t-il confié dans la Cité de Calvin, au terme de deux jours de conférence à l’ONU sur la lutte contre la radicalisation.

Apparemment, il n’y aurait pas de repreneur susceptible de satisfaire à la fois les critères d’ouverture et de sécurité. Une solution alternative se dessine néanmoins: transformer la Fondation culturelle islamique de Genève (qui gère la mosquée) et l’affranchir de la tutelle de la Ligue mondiale. Interview dans une suite de l’Hôtel Intercontinental.

Vous avez annoncé que la Ligue islamique mondiale et la Fondation culturelle islamique de Genève se séparent de la mosquée du Petit-Saconnex. C’est fait? Avez-vous un repreneur?

La scission de la mosquée du Petit-Saconnex – et de toutes les mosquées liées à la Ligue islamique mondiale – a été décidée une fois pour toutes. Nous ne reviendrons pas en arrière. Chacun de ces centres doit pouvoir être confié à une entité irréprochable et approuvée par les autorités locales et nationales. Nous tenons aussi beaucoup à l’union des musulmans, à l’accueil des différences. Pas question de céder ces lieux de culte à l’un ou l’autre courant idéologique et surtout pas à l’islam politique! Nous voulons aussi nous assurer qu’ils ne puissent pas tomber sous influence étrangère. À certains endroits, il peut s’avérer difficile de trouver une entité qui fasse l’affaire, notamment là où les musulmans ont pris l’habitude de s’organiser par pays d’origine…

C’est le cas en Suisse! Alors qu’allez-vous faire?

Si nous ne trouvons pas une entité qui satisfasse tous les critères, il reste une autre option: la Ligue islamique mondiale pourrait se séparer de la Fondation culturelle islamique de Genève, qui continuerait dès lors à gérer la mosquée du Petit-Saconnex. Mais il faudrait alors qu’elle prenne l’engagement d’intégrer dans le conseil de fondation des non-musulmans et qu’elle entreprenne un gros travail de réflexion pour qu’il ne soit pas réservé au culte musulman mais ouvert à tous, lieu d’échange et de rencontre entre les cultures et les religions, dans le respect et l’amitié. Ce centre doit inspirer confiance à 100%. La Suisse doit pouvoir en être fière.

La mosquée ne dépendra plus de la Ligue, mais le bâtiment appartient toujours à l’État saoudien!

L’Arabie saoudite va céder la propriété du bâtiment à la Fondation culturelle islamique, qui est une fondation de droit suisse.

Qu’en est-il des revenus immobiliers qui couvraient le budget de la mosquée? Comptez-vous toujours couper le robinet?

Ce patrimoine immobilier appartient déjà à la Fondation culturelle islamique de Genève. Ce sera au conseil de fondation de décider s’il va financer ou non la mosquée, que ce soit entièrement ou partiellement.

Qui va choisir le repreneur? Et dans quel délai?

Si nous disposions déjà d’une solution satisfaisante, nous ferions la scission tout de suite! Mais pour l’instant, nous n’avons pas encore trouvé d’entité vraiment consensuelle. D’ailleurs, nous apprécierions l’aide des autorités genevoises. Je comprends et je respecte le principe de laïcité, bien sûr, mais un accompagnement serait bienvenu.

Comment garantir que la mosquée ne devienne pas un lieu de radicalisation?

En l’ouvrant à tous, en invitant toutes les religions aux activités, en organisant des conférences, des séminaires, en dénonçant ouvertement l’islam politique! Par ailleurs, j’estime qu’il faut des imams locaux, formés dans le pays.

La radicalisation se fait beaucoup par internet. La dénoncer dans les mosquées, c’est bien. Mais cela suffit-il?

Cela fait une énorme différence, surtout si c’est accompagné de conférences, ateliers, rencontres, pour montrer l’islam ouvert sur les autres et dénonçant l’islam politique. Nous venons d’organiser au Palais des Nations, mardi et mercredi, deux jours de conférence sur des «Initiatives pour protéger les jeunes contre les idées extrémistes et violentes». Il y avait des participants de toutes religions et même des athées. Et nous avons trouvé un dénominateur commun: une déclaration finale qui appelle à l’action les gouvernements (ndlr: éduquer les enfants au respect des différences, au rejet des discours de haine, promouvoir l’égalité, forcer les réseaux sociaux à traquer les idées des extrémistes et terroristes, interdire les imams formés à l’étranger, surveiller les financements, etc.). Il ne faut laisser aucun doute sur notre volonté de combattre la radicalisation.